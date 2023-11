Die Verdi-Oper geht in der Felsenreitschule in Salzburg als Virtual-Reality-Drama über die Bühne. Radamès ist darin ein Spielsüchtiger, der Aida erschafft

Aida (Cristiana Oliveira) und Amonasro (Aris Argiris) spielen in marsianisch anmutender Gewandung. Tobias Witzgall

"New Game", "Nutzungsbedingungen akzeptieren" und "Play Game" – solche Kommandos kennt man in der Oper eigentlich nicht. Und dann ist da noch vor den Arkaden eine riesige Benutzeroberfläche ... Aida als Videospiel? Mit Elefanten?

So weit treibt es Andreas Gergen in seiner Inszenierung des Verdi-Knallers für das Salzburger Landestheater in der Felsenreitschule dann doch nicht. Es wird auch keine rein virtuelle Aida, sondern die Geschichte einer Spielsucht. Radamès – Milen Bozhkov legt im Laufe des Abends an Präsenz und tenoraler Strahlkraft zu – ist darin ein Manager der Gegenwart. Er entflieht dem Business, vor allem aber seiner Ehe mit Amneris, in die virtuelle Realität des Alten Ägypten. "Character Creation" fordert der Bildschirm von ihm. Radamès dreht mit der VR-Brille auf dem Kopf an den Stellschrauben und besingt die holde Aida.

Sternen-Dschungel-Kriegerin

Alsbald betritt mit Cristiana Oliveira eine Art Sternen-Dschungel-Kriegerin die Bühne. Von ihrer "Erschaffung" an ist sie das darstellerische und stimmliche Zentrum der Aufführung. Präsent im delikaten Pianissimo der Verzweiflung wie im kräftigen Forte des Aufbegehrens. Aidas geradezu leitmotivisch wiederkehrende Beschwörung der Gefilde ihrer äthiopischen Heimat gehören zu den musikalischen Highlights. Ihr entsagungsvolles "mai piu" lässt die tumultösen Ereignisse auch mal zur Ruhe kommen. Die Oboenkantilene lenkt die Aufmerksamkeit auf die, wie immer, blendend disponierten Holzbläser des Mozarteumorchesters.

Nicht nur die Aida-Trompeten lassen das Konglomerat bröseln. Leslie Suganandarajah, Musikdirektor am Salzburger Landestheater, scheut nicht das Fortissimo. Mit dem dritten Akt scheinen sich Sound und Lautstärke im Luftraum der weitläufigen Location homogenisiert zu haben. Das schlägt auf die Solistinnen und Solisten durch. Diese transportieren spürbar "geerdeter" ihre Kantilene auf tieferem Artem. Solide singen und agieren Aris Argiris als Amonasro, Martin Summer als Ramfis, Daniele Macciantelli als Il Re, Anita Giovanna Rosati als Sacerdotessa und Alexander Hüttner als messaggero.

Lichtschwert aus der Küche

Bestens disponiert sind Chor und Extrachor des Salzburger Landestheaters, die vor allem in den priesterlichen A-capella-Passagen aufhorchen lassen. In ägyptischer oder marsianischer Gewandung (Kostüme: Aleksandra Kica), teils mit Laserwaffen, teils mit Lanzen bewaffnet, hat der Chor auch zentrale Deko-Funktion. Aber: Könnte bitte jemand dem Radamès ein eleganteres Lichtschwert besorgen? Seines schaut nämlich aus wie eine Neonröhre aus der Theaterküche. Vielleicht leiht Meister Yoda seines her.

Oksana Volkova singt die Partie der Amneris mit prachtvoll timbriertem Sound, wenn auch nicht immer bruchlos im Wechsel in die tiefen Register. Diese Amneris ist hier also die real vernachlässigte Gattin eines Spielsüchtigen. Sie steigt als ägyptische Pharaonentochter ebenfalls ins Spiel ein und bekämpft, vergeblich freilich, die virtuelle Rivalin Aida. Reale und virtuelle Welt – Personenregie von Andreas Gergen und Videodesign von Andreas Ivancsics – verschmelzen überzeugend. Und nur Amneris kommt da am Ende unbeschadet heraus. (Heidemarie Klabacher, 6.11.2023)