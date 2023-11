In den letzten Jahren ist aus Secondhand-Shopping ein regelrechter Hype geworden. Das hat einerseits mit dem Klimawandel zu tun, aber viele Menschen wollen auch einfach nicht mehr überkonsumieren. Gleichzeitig gibt es vielfach Möglichkeiten, seine eigene Kleidung zu verkaufen und so aus Getragenem wieder Geld zu machen. Online sind zahlreiche Plattformen wie Vinted, Sellpy und Vestiaire Collective zu finden – alle in ihrer eigenen Form wie ein Flohmarkt für Bekleidung aus zweiter Hand. Ob es sich wirklich für die Geldbörse lohnt, wie man sich dabei am besten anstellt und welche Teile wirklich Gewinn bringen, erklärt Nora Kohlmayr, Gründerin des Secondhand-Shops Honest Second Hand in Wien. (red, 7.11.2023)

Über "Lohnt sich das?" Alexander Amon, Anika Dang, Melanie Raidl und Michael Windisch beantworten im Gespräch mit Expertinnen und Experten aus Finanz und Wirtschaft die kleinen und großen Geldfragen. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge. Produktion: Christoph Neuwirth | CvD: Zsolt Wilhelm.

