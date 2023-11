Bereits vor mehreren Monaten erstellten Fans Trailer und Filmplakate, die "Barbie" und "Oppenheimer" kombinierten. Standard

Heimische Kinos durften sich im Juli 2023 über die stärkste Woche seit 2011 freuen. "Barbenheimer", Internet-Neologismus für den Filmstart der beiden wohl am sehnlichsten erwarteten Filme des Jahres, lockte das Publikum im Sommer zurück in die Kinos. Double Features mit beiden Filmen versprachen geballten Filmspaß, kreative Outfits der Kinobesucher (zu einer Hälfte in Pink, zur anderen im grauen Anzug) überfluteten die Social-Media-Feeds.

Bereits vor mehreren Monaten erstellten Fans Trailer und Filmplakate, die "Barbie" und "Oppenheimer" kombinierten, jetzt soll das tatsächlich zur Realität werden – und zwar unter der Regie des kultigen Horrorfilmers Charles Band. Bekannt wurde das, als eine Produktionsfirma vergangene Woche bei der Filmrechtemesse American Film Market in Kalifornien nach Käufern für das Projekt suchte, wie der "Spiegel" berichtet. Bestätigt wurde dies nun auch von der Produktionsfirma AMP International via X (vormals Twitter).

"D-Cup, A-Bomb"

Der Drehstart lässt aktuell zwar noch auf sich warten, ein Plakatentwurf (trashig), ein Marketingslogan ("D-Cup, A-Bomb") und die Handlung (ernsthaft?!) stehen aber schon. Letztere soll sich wohl folgendermaßen abspielen: Dr. Bambi J Barbenheimer, eine Koryphäe unter den Wissenschaftspuppen, lebt mit ihrem Herzbuben Twink Dollman in Dolltopia. Als es sie in die echte Welt verschlägt, ist ihr die harte Realität schnell zuwider. Eine Erfindung soll Abhilfe schaffen: Sie baut eine riesige Atombombe, um dem grausamen Tun der Menschheit ein Ende zu bereiten.

Also eine vorsätzlich schlechte Parodie, um vom Erfolg ihrer Vorlagen zu profitieren? "Zu 100 Prozent wahr", sagt Charles Band dazu zum Fachmagazin "The Hollywood Reporter". Zu den früheren Filmen des Regisseurs zählen etwa die verheißungsvollen Titel "Evil Bong", "Corona Zombies" oder "Der Killerparasit" – Letzterer verhalf übrigens der Schauspielerin Demi Moore zum Erfolg.

Wer diesmal die Hauptrolle übernehmen wird, steht derzeit noch nicht fest. Mit Puppenfilmen kennt sich Band immerhin aus: Erfahrungswerte konnte er schon bei "Blood Dolls", "Puppetmaster II" oder "Confessions of a Puppetmaster: A Hollywood Memoir of Ghouls, Guts and Gonzo Filmmaking" sammeln. (Caroline Schluge, 6.11.2023)