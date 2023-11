"Fellows" sind an Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Kindergärten aktiv. Eine Kooperation der UniCredit Foundation mit "Teach for All" bringt einen weiteren Ausbau

Bis 2026 sollen in sechs Ländern mehr als 1.400 zusätzliche Lehrkräfte ausgebildet werden. APA/EVA MANHART

Wien – Seit 2011 werden über die Bildungsinitiative "Teach for Austria" in Österreich herausragende Uni-Absolventinnen und Uni-Absolventen an Schulen mit schwierigen Voraussetzungen geschickt, um dort vor allem unterprivilegierte Schüler und Schülerinnen speziell zu fördern. Mittlerweile sind die "Fellows" neben Mittelschulen auch an Polytechnischen Schulen und Kindergärten im Einsatz. Eine am Montag präsentierte Kooperation der UniCredit Foundation mit dem Netzwerk "Teach for All" sorgt nun für einen weiteren Ausbau.

Durch die dreijährige Zusammenarbeit soll die Zahl der "Teach for Austria"-Lehrkräfte im ersten und zweiten Ausbildungsjahr weiter erhöht werden, sodass bis 2026 mehr als 11.500 Schülerinnen und Schüler an 80 Partnerschulen und Kindergärten unterrichtet werden können, hieß es in einer Aussendung. Ziel der Kooperation der Stiftung mit dem "Teach for All"-Netzwerk ist es demnach, die Bildungsgerechtigkeit in Europa zu fördern und Schulabbrüche zu verhindern.

In der EU würden 11,1 Prozent der jungen Männer und 8 Prozent der jungen Frauen ihre schulische oder berufliche Bildung vorzeitig abbrechen, hieß es mit Verweis auf Eurostat-Zahlen. Die Schulschließungen infolge der Coronapandemie hätten die Bildungsungleichheit weiter verschärft.

Sechs Länder

Konkret konzentriert sich die Kooperation auf Italien, Deutschland, Österreich, Bulgarien, Rumänien und die Slowakei, wo die UniCredit Group aktiv ist. Für die Zusammenarbeit nimmt die Stiftung 5,5 Millionen Euro in die Hand und unterstützt auch verstärkt die Ausbildung zusätzlicher "Fellows" in den sechs Ländern.

Die Kooperation wurde laut Aussendung bereits im Vorjahr begonnen, seither wurden 592 "Fellow Teachers" geschult und in Schulen eingesetzt. Bis 2026 sollen in den sechs Ländern mehr als 1.400 zusätzliche Lehrkräfte ausgebildet und mehr als 83.000 Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden. (APA, 6.11.2023)