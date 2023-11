Ungemütlich: Aryna Sabalenka war beim Saisonfinale im mexikanischen Cancun ziemlich kalt. AP/Fernando Llano

Cancun - Tennis-Legende Martina Navratilova hat im Rahmen der umstrittenen WTA Finals in Cancun die Position von WTA-Boss Steve Simon in Frage gestellt. In einem Interview mit Broadcaster Amazon Prime meinte die US-Amerikanerin, dass Simon diesen Posten wohl kaum wird behalten können. "Vielleicht ist es an der Zeit für eine neue Führung", sagte die 18-fache Grand-Slam-Siegerin im Einzel.

Statt einer Mischung aus sommerlicher Idylle und spektakulärem Tennis lieferten die WTA-Finals groteske Szenen frierender Spielerinnen, umherfliegender Mülleimer und verwehter Bälle. Das Highlight der Saison war längst zur Farce verkommen, noch bevor sich die Polin Iga Swiatek und Jessica Pegula aus den USA im wegen des Wetterchaos um einen Tag verlegten Endspiel gegenüberstanden.

Schon vor Beginn der Millionen-Dollar-Veranstaltung hatte es heftige Kritik an den Bedingungen in Cancún gegeben. Weil die WTA die mexikanische Küstenmetropole erst sehr kurzfristig als Austragungsort benannt hatte, waren die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen, als die Spielerinnen aus aller Welt in Mexiko eintrafen. Die Folge: Anders als sonst üblich waren Trainingseinheiten auf dem Centre Court kaum möglich. "Das ist für mich nicht akzeptabel, wenn so viel auf dem Spiel steht", sagte die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus.

Martina Navratilova wünscht sich eine Frau an der Spitze der WTA. IMAGO/Susan Mullane

"Für mich ist das ein Frauen-Verband, und ich bin seit Beginn involviert, und wir hatten seither nur zwei Frauen an der Spitze. Es wäre Zeit für eine Frau. Wir haben viele, die für diesen Job qualifiziert sind. Es wird schwer für Steve, seinen Job zu behalten, denn irgendwie deutet derzeit alles in eine andere Richtung", meinte die 67-Jährige.

Der Frust bei den besten Spielerinnen der Welt ist groß - und ist nicht neu. Bereits Anfang Oktober hatten zahlreiche Stars der Branche in einem Brandbrief an WTA-Boss Steve Simon ihren Unmut über die Entwicklungen im Damen-Tennis geäußert. Höhere Preisgelder, bessere Turnierplanung, verbesserte Kinderbetreuung - die Liste der Kritikpunkte ist lang. Ganz besonders stört die Spielerinnen aber, dass sie nicht gehört und eingebunden werden.

Simon hatte sich Presseanfragen nicht gestellt, aber in einem geleakten Brief an die Spielerinnen Verantwortung übernommen und die späte Vergabe an Cancun mit "einer Vielzahl an komplizierten Faktoren" begründet. Schon davor hatte es allerdings wegen anderer Dinge Beschwerden über die Art, wie Spielerinnen behandelt werden, gegeben. (APA, dpa, red, 6.11.2023)