Alleinreisen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Laut einer Umfrage der digitalen Buchungsplattform Booking.com planen 59 Prozent der Befragten, die Welt im kommenden Jahr alleine zu entdecken. Vor allem Frauen dürften sich dafür erwärmen. So ergaben Untersuchungen von Airbnb, dass im vergangenen Jahr die Zahl der alleinreisenden Frauen allein im Vereinigten Königreich um 55 Prozent gestiegen ist, sei es für einen Kurzurlaub oder eine Fernreise.

Die französische Hauptstadt ist bei alleinreisenden Frauen besonders beliebt. REUTERS/GONZALO FUENTES

Allerdings müssen Frauen, die sich für ein Solo-Abenteuer entscheiden, bei der Wahl ihres Reiseziels häufig Faktoren wie die persönliche Sicherheit berücksichtigen. Um die besten Reiseziele für Alleinreisende zu ermitteln, hat Airbnb gemeinsam mit der Sicherheits-App Walksafe untersucht, welche Orte auf der Welt den höchsten Prozentsatz an Übernachtungen haben, die von weiblichen Reisenden gebucht werden.

Dubai auf Rang 2

An der Spitze des Rankings steht Paris. Die "Stadt der Lichter" ist zwar vor allem als Reiseziel für romantische Ausflüge bekannt, aber dank der vielen Kunstgalerien und vielfältigen Viertel gibt es auch ohne Begleitung viel zu entdecken. Dubai, bekannt für seine spektakuläre Architektur, das ganzjährig warme Wetter und die riesigen Einkaufszentren, belegte den zweiten Platz. Die Stadt hat eine niedrige Kriminalitätsrate und eine gute, zuverlässige Verkehrsinfrastruktur, die es leichtmacht, sich allein zurechtzufinden. An dritter Stelle steht Barcelona. Mit Madrid kommt auch noch eine weitere spanische Stadt in den Top 10 vor. (red, 6.11.2023)

Europa schneidet insgesamt gut ab und belegt fünf der zehn Plätze auf der Liste, die wie folgt aussieht: