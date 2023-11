Die düstere Story von "Diablo 4" wird nächstes Jahr fortgesetzt. Blizzard

"Diablo"-Fans durchleben dieses Jahr ein Wechselbad der Gefühle, adressierte das im Sommer 2022 veröffentlichte "Diablo Immortal" doch vorrangig Mobile Gamer und enttäuschte bestehende Fans mit einem zweifelhaften Monetarisierungskonzept, während das in diesem Sommer veröffentliche "Diablo 4" PC- und Konsolenspieler dank packender Story und überzeugender Atmosphäre zunächst wieder versöhnte, dann durch diverse Ungereimtheiten im Endgame und den darauffolgenden Seasons aber erst recht wieder vertrieb.

Auf der Blizzcon 2023 gab Blizzard nun einen Einblick, was die Zukunft des Franchise bringen soll. Dabei geizte "Diablo"-General-Manager Rod Fergusson auch nicht mit Zahlen: 60 Prozent der "Immortal"-Spieler haben noch nie zuvor ein "Diablo"-Spiel gespielt, 1,5 Milliarden Stunden haben Menschen zusammengerechnet bis jetzt mit "Diablo 4" verbracht. Die Patch-Notes für die aktuelle "Season of Blood" waren stolze 14.000 Wörter lang.

Diablo IV Full Presentation | BlizzCon 2023

Season of Blood

Unter anderem heißt es, dass es in der aktuellen "Season of Blood" ein Re-Balancing gegeben hat, wodurch man das Level 100 um 40 Prozent schneller als in der ersten Season erreicht. Außerdem wurde die Qualität der erbeuteten Items enger mit der Stärke der Endgegner verknüpft.

Es gibt zudem zwei weitere Charakter-Slots, damit man mehr Builds ausprobieren kann, sowie einen Dummy, mit dem man die Builds testen kann, "bevor man in den Butcher läuft". Auch diverse Verbesserungen am Inventarmanagement werden vorgenommen.

Es weihnachtet sehr

Mit "Abattoir of Zir" erscheint am 5. Dezember ein sechswöchiges Endgame-Event für jene, die alle anderen Herausforderungen in "Season of Blood" schon überstanden haben. Der Schwierigkeitsgrad soll hier besonders hoch sein.

Am 12. Dezember startet mit "Midwinter Blight" ein "Holiday Event", also Spieleinhalte, die irgendwo zwischen Adventzeit und Dark Fantasy angesiedelt sind. Angekündigt wird hier unter anderem ein "mysteriöser Schrecken in rotem Gewand".

Nächstes Kapitel: Vessel of Hatred

Ergänzend zu diesen aktuellen Änderungen arbeitet ein separates Team an der ersten Erweiterung, "Vessel of Hatred", welche Ende 2024 erscheinen soll und die Hauptgeschichte weitererzählen wird. Dem Trailer nach zu urteilen dürfte der Antagonist Mephisto hier eine tragende Rolle spielen.

Diablo IV | Vessel of Hatred | Expansion Announce Trailer

Die Erweiterung wird in einer Region spielen, die in "Diablo 4" noch nicht vorkam, aber zu den Fan-Lieblingen aus "Diablo 2" zählt: die verloren Dschungel von Torajan. Neben neuen Spielmechaniken und neuen Bösewichten wird auch eine neue Charakterklasse eingeführt, die es bisher im "Diablo"-Franchise noch nicht gab.

"Diablo"-Brettspiel

Ergänzend zu all diesen digitalen Inhalten können sich Fans auch auf ein analoges Spiel freuen: Wie brettspiel-news.de berichtet, wurden auf der Blizzcon eine Brett- ebenso wie eine Rollenspiel-Adaption des "Diablo"-Franchise angekündigt. Weitere Informationen diesbezüglich sind noch rar. Bekannt ist jedoch, dass die Spiele im kommenden Jahr auf den Markt kommen beziehungsweise die Crowfundingkampagne starten soll.

Das Tabletop-RPG soll von den Spielmechaniken von "Diablo 4" inspiriert sein und schrittweise Erweiterungen erhalten, welche die gesamte "Diablo"-Timeline umfassen. Außerdem soll es eine Ergänzung zu einem kooperativen Brettspiel bieten, das im Herbst 2025 erscheinen soll: Beide Spiele sollen einander ergänzen. Vergleichbares gibt es unter anderem im "Dragonlance"-Franchise in Form einer Brettspiel-Rollenspiel-Kombination. Allerdings soll das "Diablo"-Rollenspiel nicht auf bekannten Systemen wie jenem von "Dungeons & Dragons" basieren, sondern auf eigenen Regeln aufbauen. (stm, 6.11.2023)