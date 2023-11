Was sind die realistischen Optionen, um die Klimaziele zu erreichen? Wissenschafterinnen und Wissenschafter wie Richard Bärnthaler (WU Wien), Ernest Aigner (Gesundheit Österreich GmbH), Melanie Pichler (Boku Wien) und Andreas Novy (WU Wien) schreiben in ihrem Gastkommentar darüber, was es braucht.