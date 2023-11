Servus TV zeigt "Kurz der Film", ARD-Team im Westjordanland von israelischen Soldaten bedroht, "Everything Now" auf Netflix

Hier die Mediennews vom Montag:

Binders "situationselastische Spracheleganz": Metaller-Gewerkschafter in der "ZiB 2" "Jetzt sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dran." Am Montag starten die Metaller mit Warnstreiks, ihre Gewerkschaft gibt sich kampfbereit

Reinhold Binder, Chefverhandler der Metaller-Gewerkschaft, war am Sonntag zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2". Screenshot: tvthek.orf.at

1946-2023: Talkshow-Legende Hans Meiser gestorben Mit seiner Nachmittags-Talkshow erreichte Meiser auf RTL ein Millionenpublikum - Er starb im Alter von 77 Jahren an einem Herzversagen

Pressefreiheit: ARD-Team im Westjordanland von israelischen Soldaten bedroht Das ARD-Studio Tel Aviv sieht darin einen "klaren Angriff auf die Pressefreiheit" - Armee entschuldigt sich für "entstandene Unannehmlichkeiten

"Everything Now" auf Netflix: Alles auf einmal Die Netflix-Serie erzählt von Mia, die nach einem halben Jahr in einer Einrichtung für Jugendliche mit Anorexie sehr viel aufzuholen hat

TV-Premiere: Servus TV zeigt "Kurz der Film" Sascha Köllnreiters wegen Einseitigkeit kritisierter Film ist am 23. November um 20.15 Uhr zu sehen

EtatMaus: AMA gewinnt EtatMaus im dritten Quartal 2023 Stellantis schafft es mit dem Jeep Avenger auf Platz zwei, Magenta folgt auf Platz drei

Switchlist: "Vogelfrei" und "Loriots Pappa ante portas": TV-Tipps für Montag

Wir wünschen eine spannende Lektüre!