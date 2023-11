Die Inflationswelle macht auch vor Haustieren nicht halt. Deren Besitzer müssen für Hunde, Katzen und Co nämlich deutlich tiefer in die Tasche greifen, wie Daten der Statistik Austria belegen. Im September waren Heimtiere und Tierartikel um 14,3 Prozent teurer als vor einem Jahr, das ist mehr als doppelt so viel wie die allgemeine Inflationsrate mit sechs Prozent – wobei die Futterkosten besonders stark angestiegen sind. Warum ist das so? Bleiben Haustiere für Menschen mit wenig Einkommen überhaupt noch leistbar?

Futtermittel für Katzen und Hunde wie diesen Rauhaardackel sind enorm teuer geworden, der Preisauftrieb ist mehr als doppelt so stark wie die allgemeine Inflationsrate. IMAGO/D. Maehrmann

Denn besonders die Preise für oft getätigte Käufe sind geradezu emporgeschnellt. Zur Verdeutlichung: Hundefutter nass wurde binnen eines Jahres um mehr als 18 Prozent teurer, Trockenfutter um mehr als zwölf Prozent und Katzenfutter um fast 16 Prozent. Im selben Zeitraum stiegen die Preise für Fleisch, mutmaßliche Grundlage für Hunde- und Katzenfutter, für den menschlichen Verzehr um sechs Prozent.

"Auch wir sind der Meinung, dass die Preise für Tiernahrung und -zubehör wieder erschwinglicher werden müssen", sagt Fressnapf-Österreich-Chef Hermann Aigner auf Anfrage. Um dies realisieren zu können, stehe die Tierbedarfskette in intensiven Verhandlungen mit Lieferanten. Vage bleibt man auf Anfrage bei Rewe in Österreich und verweist auf höhere Kosten für Verpackungen, Produktion und Beschäftigte. Bei Spar will man das "so nicht feststellen" können, die Preise für Tiernahrung seien seit Jahresbeginn "recht stabil".

Milliardengeschäft

Fest steht, dass das Geschäft mit Tiernahrung milliardenschwer ist. Allein in Österreich leben rund zwei Millionen Katzen, dazu kommen eine Million Hunde. Einer der größten Anbieter ist Mars, der im Bereich Petcare bekannte Marken wie Pedigree, Royal Canin, Frolic, Chappi oder Cesar führt, ebenso Sheba, Whiskas oder Kitekat. Auf Anfrage verweist das Unternehmen auf Krisen wie Covid oder die Inflation. Man sei auch im Tiernahrungssegment von stark gestiegenen Preisen für Zutaten oder Verpackung betroffen. Auch die Verfügbarkeit sei "zum Teil eine Herausforderung. Tiernahrung ist ein gutes Beispiel für einen Bereich, in dem wir stark betroffen sind", betont Mars.

Bekannt ist aber auch, dass vergangenes Jahr ein Streit zwischen Mars und den Handelskonzernen Rewe und Edeka in Deutschland ausgebrochen ist. Damals gerieten sich beide Seiten wegen höherer Preise für viele Produkte wie den bekannten Schokoriegel, aber auch Tiernahrung in die Haare. Die Folge waren leere Regale.

Man muss seine Katze nicht so herausputzen wie diese auf einer Tiermodeshow in Bangkok, um die in Österreich deutlich gestiegenen Kosten für Haustierhaltung zu spüren. IMAGO/Anusak Laowilas

Auch andere Lebensmittelriesen erzielen mit Tiernahrung satte Erlöse. Die Schweizer Nestlé etwa, bei der der Anteil des Tierfutters am Umsatz fast ein Fünftel beträgt, setzte nach Preiserhöhungen heuer in den ersten neun Monaten in diesem Bereich um 13 Prozent mehr um.

Qualitätsunterschiede

Wobei es bei Hundefutter offenbar auch große Qualitätsunterschiede gibt. Wer die extrem klein gehaltene Inhaltsangabe für die Huhn-und-Reis-Pastete der Marke Romeo Select Senior entziffern kann, erfährt, dass sich darin nur jeweils vier Prozent Hühnerfleisch und Reis befinden. Dafür beträgt der "Feuchtgehalt" 81 Prozent.

Es geht auch anders, wie sich am Beispiel des Biogeflügels der Marke Bio Dog zeigt: Dieses besteht gemäß der gut lesbaren Zusammensetzung zu 96 Prozent aus "Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen". Allerdings steht in der EU eine Aufweichung für Tierfutter-Biosiegel im Raum: Demnach müssen statt derzeit 100 künftig nur noch 95 Prozent der Inhalte aus ökologischer Landwirtschaft stammen.

Nicht mehr leistbar

Die Folgen der Teuerungswelle bekommt man bei Tierschutz Austria, die Dachmarke des Wiener Tierschutzvereins, deutlich zu spüren. Einerseits seien die eigenen Kosten für Futter deutlich gestiegen, dazu würden immer mehr Tierbesitzer berichten, dass sie sich das Futter oder die Tierarztrechnungen nicht mehr leisten könnten. Zwar sind die Arztkosten um vergleichsweise bescheidene sieben Prozent gestiegen, für manche Behandlungen können aber größere Summen fällig werden. Die Folge: Es werden spürbar mehr Tiere abgegeben.

"Niemand macht sich das leicht", betont der Tierschutz-Austria-Sprecher. Im letzten Jahr seien zum Beispiel "viel mehr" Katzen abgegeben worden als üblich, wobei jeder Fünfte hohe Kosten als Grund angegeben habe. Der Tenor: "Es geht sich einfach nicht mehr aus." (Alexander Hahn, 7.11.2023)