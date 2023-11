Laut OGH fehlt es den OMV-Tankstellen an "Unterscheidungskraft". Die Markeneintragung sei daher nicht ohne weiteres möglich. imago images/CHROMORANGE

Im Gastbeitrag erklärt Rechtsanwalt Roman Heidinger, warum nicht nur Namen und Zeichen, sondern auch ganze Geschäftsräumlichkeiten Markenschutz genießen können.

Um Kunden ein perfektes Verkaufserlebnis zu bieten, investieren Händler oftmals viel in das Design ihrer Geschäftslokale. Das wirft naturgemäß die Frage auf, ob ein rechtlicher Schutz gegen Nachahmungen möglich ist.

Schon vor knapp zehn Jahren hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass die Gestaltung eines Apple-Flagship-Stores zwar grundsätzlich als Marke schützbar ist. Im konkreten Fall von OMV-Tankstellen urteilte der Oberste Gerichtshof (OGH) kürzlich allerdings anders. Die Unterscheidungskraft, die für eine Markeneintragung erforderlich sei, habe nicht vorgelegen. Voraussetzung dafür wäre, dass die Verbraucher ein Zeichen mit einem ganz bestimmten Unternehmen assoziieren. Diese Grundsätze gelten auch für Formmarken, wie eben Geschäftslokale. Übliche Gestaltungen können somit nicht per Marke geschützt werden.

Aus Sicht des OGH ist die Form des OMV-Tankstellendachs samt Zapfsäulen schlichtweg die typische Gestaltung einer Tankstelle. Auch das Design in den Farben Blau, Grün und Weiß ändere daran nichts. Das Patentamt als Vorinstanz merkte zusätzlich an, dass Tankstellen oftmals aus weiterer Ferne oder bei hoher Geschwindigkeit aus einem Fahrzeug wahrgenommen werden, sodass Konsumenten ohne weitere Elemente (wie Logos und Schriftzüge) das konkrete Tankstellenunternehmen nicht erkennen können.

Eindeutige Unterscheidung

Für die Praxis bedeutet die Entscheidung des Höchstgerichts, dass der Schutz einer Verkaufsstätte als Marke nur dann möglich ist, wenn deutlich branchenunübliche Farben und Formen zum Einsatz kommen.

Die gelegentliche Praxis des nicht mehr in Österreich tätigen Mineralölkonzerns Esso, eine Tigerfigur auf dem Dach der Tankstelle zu platzieren, könnte die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft der Tankstellengestaltung somit begründen. Der Schutzumfang einer solchen Marke kann aber eingeschränkt sein: Verwendet ein Mitbewerber eine der registrierten Marke ähnliche Gestaltung, lässt aber den prägenden Bestandteil, also beispielsweise die Tigerfigur, weg, so liegt keine Markenverletzung vor.

Schutz über Urheberrecht?

Im aktuellen Verfahren ist für die OMV noch nicht alles verloren: Kann sie nachweisen, dass – trotz gewöhnlicher Gestaltungselemente – ein beträchtlicher Teil der Verkehrskreise die Tankstelle mit der OMV verbindet, ist eine Markenregistrierung dennoch möglich. Dieser Nachweis der Verkehrsgeltung kann unter anderem mit Meinungsumfragen geführt werden, die aber nicht manipulativ sein dürfen. Um die Gestaltung einer Verkaufsstätte gegen Nachahmungen zu schützen, kommen zudem noch andere Rechtsgebiete ins Spiel. Ein Geschäft kann als Werk der Baukunst urheberrechtlichen Schutz genießen, wobei auch hier rein technische bzw. funktionale Elemente keinen Schutz genießen.

Zudem kommt eine Registrierung als Geschmacksmuster bzw. als Design infrage. Schlussendlich bietet auch das Lauterkeitsrecht (UWG) bei Verkehrsgeltung Schutz gegen Nachahmungen. Plant ein Unternehmen also den Schutz der Gestaltung seiner Verkaufsstätte, ist üblicherweise eine umfassende Erarbeitung einer individuellen Schutzstrategie notwendig, die auch Marketingaspekte miteinbezieht.