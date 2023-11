Moskau sieht Kiews Vorstoß als gescheitert an, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf die baldige Lieferung von Kampfjets

Wirbt um weitere Unterstützung für sein Land: Wolodymyr Selenskyj. REUTERS/THOMAS PETER

Rechtzeitig vor dem Einsetzen des Winters hat Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einen – wenngleich nur rhetorischen – Pflock eingeschlagen: Die ukrainische Gegenoffensive, "um die so viel Aufhebens gemacht wurde, wurde vollständig gestoppt", erklärte Jewgeni Balizkij, der von Moskau eingesetzte Verwalter der zum Teil von russischen Truppen kontrollierten Region Saporischschja.

Auch wenn es aus Sicht Kiews nicht Aufgabe Moskaus ist, Phasen des ukrainischen Verteidigungskampfes für begonnen oder beendet zu erklären, so verweist die Wortmeldung dennoch auf das Stocken der Offensive, die im Frühjahr bereits holprig gestartet war. Schon damals spielte die Bezeichnung als solche eine wesentliche Rolle: Die Ukraine sprach anfangs lieber nicht vom Beginn einer Offensive. Lieber verlegte sie sich auf kleinere Nadelstiche, um sich nicht zu weit aus der Deckung zu wagen – aber auch um dem Kreml im Fall von Rückschlägen keine Gelegenheit zu geben, gleich lautstark ein Scheitern der Offensive zu verkünden.

Hintergrund damals wie heute: Die Ukraine ist auf Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen. Dessen Bereitschaft zur weiteren Unterstützung des angegriffenen Landes könnte, so die Sorge in Kiew und die Hoffnung in Moskau, bei ausbleibendem Erfolg rasch nachlassen.

Krieg der Worte

Entsprechend hält die Ukraine dagegen: Russische Truppen hätten mehrere erfolglose Angriffe im Süden unternommen, erklärte der ukrainische Generalstab am Sonntagabend, eigene Soldaten hingegen hätten "offensive Operationen" im Westen der Region Saporischschja durchgeführt und "dort den Feind entlang der gesamten Frontlinie erschöpft".

Dennoch mehren sich die Einschätzungen, laut denen an vielen Frontabschnitten ein Patt herrscht und ein langer Stellungskrieg bevorsteht. Selbst Walerij Saluschnyj, der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, sagte jüngst der britischen Zeitschrift The Economist, die Ukraine sei bereits in einem Stellungskrieg gefangen. Präsident Wolodymyr Selenskyj weist das zurück und setzt seine Hoffnungen auf die erwarteten F-16-Kampfjets.

Nervosität herrscht in Kiew auch wegen des bevorstehenden Winters und der verstärkten russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Sorgen bereitet weiters die internationale Fokussierung auf den Nahostkonflikt. (Gerald Schubert, 6.11.2023)