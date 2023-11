Girona ist nicht nur "Game of Thrones"-Fans ein Begriff. Die katalanische Kleinstadt ist Tabellenführer in La Liga. Geld aus Abu Dhabi und englisches Know-how wirken mit

Girona hat beste Aussichten, wenn auch nicht aufs Meer wie der Stadtstaat Braavos, den die Provinzmetropole an verschiedenen Drehorten der Serie "Game of Thrones" mimt.

Zwei unterschiedliche "Game of Girona"-Touren bietet die katalanische Provinzhauptstadt mit großem Erfolg an. Kathedrale Santa Maria, Carrer de Ferran el Catòlic, Plaça dels Jurats, Escales de Sant Martí – Tourteilnehmer träumen sich in die Freie Stadt Braavos auf dem Kontinent Essos, einem Schauplatz der Fantasy-Serie Game of Thrones. Unweit des mittelalterlichen Kerns der elftgrößten Stadt Kataloniens, aber weit weg von Braavos, liegt das Estadi Municipal de Montilivi. Es ist mit seinen 12.000 Plätzen das kleinste Stadion der Primera División, der Eliteliga des spanischen Fußballs – und die Heimstätte ihres Tabellenführers.

Dank eines 4:2-Sieges am Samstag in Pamplona und der Nullnummer zwischen Real Madrid und Rayo Vallecano am Sonntag ist Girona nach zwölf Runden Spaniens Nummer eins. Die weiß-rote Dress ist allgegenwärtig in der etwas mehr als 100.000 Einwohnerinnen zählenden Stadt. 13.000 Mitglieder zählt der 1930 gegründete Verein, der 2017 erstmals ins Oberhaus aufstieg und auf Anhieb Zehnter wurde.

Coach Míchel, ein Madrileño, der in Katalonien sein Glück fand. EPA/Jesus Diges

2019, nur wenige Monate nach dem Gewinn der "Supercopa de Catalunya" durch ein 2:1 gegen den großen FC Barcelona, ging es für zwei Saisonen zurück in die Segunda División. Nach dem Wiederaufstieg auch wieder auf Platz zehn, erwischte Girona in dieser Saison unter Erfolgscoach Míchel, eigentlich Miguel Ángel Sánchez Muñoz, einen Traumstart mit zehn Siegen aus zwölf Spielen.

Zierde des Klubs

Freilich ging das bisher einzige Spiel gegen einen Klub aus dem seit Jahren die Liga dominierenden Trio verloren, aber nach der 0:3-Heimpleite gegen Real Madrid in Runde neun feierten die Katalanen wieder drei Siege en suite. Das Wort von Klassenerhalt führt Coach Míchel denn auch nicht mehr im Mund, der 48-Jährige bleibt aber Realist: "Wir spielen nicht in einer Liga mit Barça, Real oder Atlético. Wir kämpfen darum, in der Liga dahinter eine Rolle zu spielen."

Cristhian Stuani verkörpert die Offensivstärke der Weiß-Roten. AFP/PAU BARRENA

Punkto Budget spielt Girona eher im letzten Drittel, aber das Potenzial ist weit größer, als es die rund 60 Millionen Euro nahelegen. Schließlich sicherte sich 2017 die durch Fantastillionen aus Abu Dhabi finanzierte City Football Group 44,3 Prozent am Verein, der damit zu einem vielleicht nicht dreckigen, aber zumindest umstrittenen Dutzend zählt, dessen Primus Manchester City heißt. Weitere 44,3 Prozent hält die Girona Football Group, an deren Spitze in Pere Guardiola der jüngere Bruder von Pep Guardiola, dem Trainerguru von ManCity, steht.

Bürde der Nachrede

Da überrascht es nicht, dass Girona auch aus den Tiefen des Kaders der Citizien schöpfen kann. Und auch Spieler der anderen Klubs der City Football Group schlagen zuweilen in Girona auf. Als Präsident des Verwaltungsrates und Miteigentümer betont Spielervermittler Pere Guardiola, der Altstars wie Luis Suárez und Andrés Iniesta zu seinen Klienten zählt, die Unabhängigkeit. Der Klub verwalte sich selbst, entgegnet Pere Guardiola den wiederkehrenden Fragen. Der Erfolg sei Frucht kontinuierlicher Arbeit. Und trotz alljährlicher Defizite soll der Klub weiter wachsen. Wächst er sich gar zum Anwärter auf einen Champions-League-Platz aus, könnte sich die Frage nach dem Einfluss von Manchester City neu und noch weit dringlicher stellen.

Schauen sich sehr ähnlich: Mitbesitzer Pere Guardiola (r.), Bruder von Pep, betont Gironas Unabhängigkeit. AFP/MARCO BERTORELLO

Bis dahin stellt sich die Frage, wie lange Girona deutlich mehr Tore schießen kann, als es kassiert. Mit 29 Treffern liegen die "Blanquivermells" vor den in jeweils Zwei-Punkte-Abständen folgenden Real, Barça und Atlético. An Gegentreffern liegen sie allerdings hinter dem Trio – trotz der Fertigkeiten des Niederländers Daley Blind, der im Jänner von den Bayern kam.

Vorne richten müssen es die beiden Ukrainer Artem Dowbyk und Wiktor Zyhankow sowie Cristhian Stuani. Der Mann aus Uruguay ist seit 2017 an Bord und erzielte in 225 Pflichtspielen 119 Tore für Girona. Mit seinen 37 Jahren gemahnt Stuani im Game of Girona schon ans Ambiente von Game of Thrones. (Sigi Lützow, 7.11.2023)