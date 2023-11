Köstliche Fusion aus süßer Schokolade und salziger Erdnussbutter: selbstgemachte Peanut Butter Cups. Getty Images

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Menschen, die in die USA oder nach Großbritannien reisten, gerne damit beauftragt, eine Süßigkeit mitzubringen, die man in Österreich kaum kaufen konnte. Es handelt sich dabei um die grell-orange verpackten Reese’s Peanut Butter Cups, kleine Schokohäppchen des Süßwarenriesen Hershey’s. Sie locken mit einer üppigen Fülle aus Erdnussbutter und einer Schokohülle drumherum – eine angenehme Mischung aus süßer Schokolade und der leicht salzigen Erdnussbutter. Angeboten werden sie in den USA in unterschiedlichen Größen, von Minis in Pralinengröße bis zum Muffinformat, neben der klassischen Erdnussbutterfülle auch ergänzt um Salzbrezelstücke oder gar Kartoffelchips.

Aber hier geht es um die klassische Kombination aus Schoko und Erdnussbutter, die in keinem vergleichbaren Produkt auf dem heimischen Süßigkeitenmarkt zu finden war. Wer die kleinen Köstlichkeiten unbedingt zu Hause naschen wollte, machte sie am besten selbst – Rezepte sind online genügend zu finden, (z. B. auf derStandard.at/EssBar). Wer nun einwendet, dass es schon seit Jahrzehnten das gallig-geile Swedy in der grün-rot-goldenen Verpackung von Niemetz zu kaufen gibt, der hat noch keinen Vergleich gezogen. Bei Swedy fehlt die Salzigkeit der Erdnussbutter, es ist mit einer Erdnussmousse gefüllt – schmeckt zwar ebenfalls gut, ist aber ein anderes Produkt.

Inzwischen sind die Reese’s aber großflächig hier angekommen. Anfangs waren sie nur in Spezialgeschäften wie beispielsweise Snack Shop erhältlich, einer Kette, die sich auf den Import von Süßwaren und Knabbereien aus den USA und Großbritannien spezialisiert hat, mittlerweile sind sie in den Regalen der Supermärkte gelandet.

Neben jenen von Reese’s gibt es Peanut Butter Cups anderer Marken und mit veganer Rezeptur zu kaufen – höchste Zeit also, die unterschiedlichen Varianten für das RONDO zu verkosten.

Die Veganen

Bett’r Peanut Butter Cups Foto: Heidi Seywald

2/10 In der Blindverkostung konnte das vegane Bio-Produkt von Bett’r leider ganz und gar nicht überzeugen, selbst die großteils vegan lebende Testerin reiht es an die letzte Stelle. Die Erdnussfülle geht ziemlich unter, die dunkle Schokohülle hinterlässt einen unangenehmen, fast ranzigen Nachgeschmack, eine Testerin denkt an Plastillin.

Bett’r Peanut Butter Cups

39 g, € 2,29

z. B. via www.gurkerl.at

Erdnussgeschmack: 2

Schokohülle: 1

Die Originalen

Reese’s Minis Foto: Heidi Seywald

9/10 Für den Test haben wir das Original in Minigröße gekauft, zwecks besserer Vergleichbarkeit. Die Erdnusscremefülle ist schön salzig und leicht körnig. Die Schokoummantelung schmeckt allerdings sehr süß. Die größeren Cups von Reese’s, die man zumindest im Spezialshop bekommt, erscheinen beim Verhältnis Schoko/Fülle ausgewogener.

Reese’s Minis

215 g, € 4,99

www.billa.at

Erdnussgeschmack: 10

Schokohülle: 6

Die Süßen

Billa Peanut Butter Cups Foto: Heidi Seywald

5/10 Die Cups von Billa punkten mit der Verwendung von Fairtrade-Kakao und dem günstigen Preis. Die Fülle ist fast klebrig und schmeckt nur dezent nach Erdnuss, kaum salzig, dafür viel zu süß. Das gilt auch für die helle Milchschokohülle. "Themenverfehlung", meint ein Tester, Kinder könnten sich an der Süße erfreuen.

Billa Peanut Butter Cups

126 g, € 1,99

www.billa.at

Erdnussgeschmack: 3

Schokohülle: 3

Die Verpackten

Treets Peanut Butter Cups Foto: Heidi Seywald

9/10 Diese Cups sind einzeln in Folie verpackt, aus ökologischer Sicht fragwürdig, andererseits wirken sie wie Pralinen, und das Auspacken verzögert hemmungsloses Schnabulieren. Die Fülle enthält größere Erdnussstücke, die Hülle ist nicht ganz so süß wie bei Reese’s, das gefällt den Testerinnen und wiegt das bisschen weniger Erdnussige auf.

Treets Peanut Butter Cups,

135 g, € 2,99

www.interspar.at

Erdnussgeschmack: 7

Schokohülle: 9

(RONDO, Petra Eder, 11.11.2023)