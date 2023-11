Eine Veranstaltung: An Homage to Life Ball

Chucky Schuster

30 Jahre ist es her, dass Gery Keszler den ersten Life Ball in Wien veranstaltete. Schnell wurde die Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten von Projekten im Kampf gegen HIV/Aids zum internationalen Großspektakel. Weltstars wie Elton John, Sharon Stone, Kylie Minogue oder Bill Clinton reisten extra dafür an. 2019 ging der letzte Life Ball im Wiener Rathaus über die Bühne.

Nun wird eine Art Revival geben. Am 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag veranstaltet Gery Keszler im Palais Auersperg in Wien ein Event, das als Homage an den Life Ball und die damit verbundenen 30 Jahre Engagement für die gute Sache verstanden werden soll. Nach einem Empfang für langjährige Freunde und Wegbegleiterinnen steigt ab 22 Uhr eine Party für insgesamt 1000 Gäste. Sie erwarten sieben Live Acts, unter anderem wird Conchita Wurst auftreten. Der Dresscode lautet: Best of Life Ball 1993-2019. Tickets (75 Euro zzgl Ticketgebühr) gibt es hier. Jedes Ticket beinhaltet einen Gutschein in Höhe von 25 Euro für den Kostüm-Verleih (Nur nach Terminvereinbarung - Infos unter: life-costumes.org)

Eine Serie: Untergang des Hauses Usher

Der Untergang des Hauses Usher | Offizieller Trailer | Netflix

Sie ist hinter allen her. Diese Serie von Mike Flanagan („Spuk in Hill House“) basiert auf der Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Die skrupellosen Geschwister Roderick und Madeline Usher haben Fortunato Pharmaceuticals zu einem wohlhabenden und mächtigen Impe Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Alle Familien haben ihre Probleme. Streit, Entfremdung, Neid, um nur ein paar zu nennen. Das trifft auch auf die Sippe Usher zu. Die Amerikaner leiten ein globales Pharmaunternehmen und haben die halbe Welt unter ihre Drogen gesetzt. Ihr Erfolg ist aber nicht Ergebnis harter Arbeit, sondern einer Abmachung mit einer mysteriösen Figur, die der Teufel, der Tod oder Gott selbst sein könnte. Der Deal, den die Familienoberhäupter vor Jahrzehnten gemacht haben, rächt sich: Die übernatürliche Figur holt sich das Leben der Ushers. Einer nach dem anderen stirbt auf bestialische Weise. Die Serie verbindet Horror, Mystery und den Vibe von Edgar Allan Poe, auf dessen Werk die Serie basiert.

netflix.com

Ein Buch: Der Teller

Dass der Teller mehr ist als ein Stück Geschirr, von dem wir unsere Mahlzeiten essen, beschreibt Annabelle Hirsch im gleichnamigen Büchlein aus der Reihe "Dinge des Lebens" im Residenz-Verlag. Hirsch sieht den Teller als Objekt, der die Frauen kleinhalten sollte. Dazu gehört auch, was und wie viel auf dem Teller angerichtet wird. Dass Frauen sich im Gegensatz zu Männern prinzipiell beim Essen zurückhalten sollen, ist schon lange gesellschaftliche Norm, laut Hirsch eine Ursache von Essstörungen bei Frauen. Teils sind es etwas gewagte Thesen, die sie aufstellt, das schnell zu lesende Büchlein liefert aber jedenfalls interessante Gedankenanstöße und historisches Wissen.

residenzverlag.at

Eine Veranstaltung: 2000er. Bye - Bye Zuversicht

Jakob Lena Knebl, "Alte Sachen", 2010. Wien Museum/ Bildrecht, Wien 2023

Es ist momentan sehr viel die Rede von den Nullerjahren. Die Generation Z recycelt leidenschaftlich bauchfreie Oberteile und Cargohosen, passend dazu lässt sich nun im Wien-Museum Musa die Sammlungsschau 2000er. Bye-bye Zuversicht entdecken. Mit der Ausstellung setzt das Museum seine Jahrzehntereihe fort und zeigt Werke lokaler Künstlerinnen. In Jakob Lena Knebls Darstellung stillender Männer kündigt sich die Auflösung der Geschlechtergrenzen an, Julius Deutschbauer und Gerhard Spring reagieren in ihrer Arbeit Widerstandl aus dem Jahr 2003 auf die schwarz-blaue Koalition unter Wolfgang Schüssel. Denn ja, auch das waren die Nullerjahre in Österreich.

wienmuseum.at, bis 17. 3. 2024

Pop-ups Femme Maison

Tuch vom Wiener Modelabel Femme Maison Femme Maison

Das im Wiener Servitenviertel ansässige Modelabel Femme Maison veranstaltet auch heuer wieder drei Pop-Ups, darunter das Vestibül Restaurant im Burgtheater, Fiandre und in Nicole Adler´s Salon am Schwarzenbergplatz. Das Label fertigt Einzelstücke in Wien und ist inspiriert vom französischen, nonchalanten Lebensstil der Siebziger Jahre. Das Angebot des Pop-ups erstreckt sich von Seiden- und Baumwollblusen, Tages- und Cocktailkleidern bis hin zu Seidentüchern und Seidenunterwäsche sowie Schmuck von Designerin Xenia Bous.

Termine:

15. - 18. November, 10 bis 18 Uhr: Fiandre, Servitengasse 6, 1090 Wien

21. - 23. November, 11 bis 15 Uhr: Vestibül Restaurant im Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien

30. November - 2. Dezember, 10 - 18 Uhr: Salon am Schwarzenbergplatz, hosted by Nicole Adler, Schwarzenbergplatz 10/2/6, 1040 Wien

(RONDO, 10.11.2023)