Was haben Sexspielzeug, Bier und Make-up miteinander gemeinsam? Heutzutage findet man sie allesamt in Adventkalendern wieder. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene versüßen sich die Wartezeit auf Weihnachten gerne mit täglichen Geschenken. Zahlreiche Branchen haben diese Entwicklung erkannt und bieten entsprechende Produkte an. Der deutsche Einzelhandel setzt jährlich circa 100 Millionen Euro mit Adventkalendern um, Tendenz steigend.

Neugierige recherchieren vorab, was in teuren Adventkalendern stecken könnte. Getty Images/iStockphoto

Besonders relevant sind Adventkalender in der Beauty-Branche geworden. Über alle Qualitäten und Preissegmente hinweg besteht hohe Nachfrage. Statistiken zufolge liegen Kosmetik-Adventkalender in Deutschland auf Platz drei hinter jenen, die mit Schokolade beziehungsweise Süßigkeiten gefüllt sind. Fast jede Beauty-Marke hat sie mittlerweile im Sortiment – von der günstigen Drogeriekette bis hin zur Luxuskosmetikfirma. Das Geschäft scheint derart lukrativ zu sein, dass man nicht nur für die Vorweihnachtszeit Kalender anbietet, sondern auch sogenannte "After Advent Calendars" für die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Egal ob sieben, zwölf, 24 oder gar 25 Türchen, wer einen Beauty-Kalender ergattern will, sollte nicht trödeln. Sie kommen oft schon im Oktober auf den Markt, die beliebtesten sind meist schon vor dem 1. Dezember ausverkauft.

Türchen für Beauty-Fans und Neugierige

Hardcore-Beauty-Fans befassen sich akribisch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Inhalts und den konkreten Produkten, die oft limitierte Editionen umfassen. Auf Social Media packen Influencer die Adventkalender schon im Vorhinein aus und bewerten sie. Im deutschen Raum hat sich Youtuberin Malwanne auf diese Reviews spezialisiert und sich damit eine Followerschaft von fast einer Million erarbeitet. Es kommt auch vor, dass der Inhalt den Preis nicht rechtfertigt, wie es 2021 der Fall beim Chanel-Adventkalender war. Ein "Unboxing Video" ging viral, in dem sich eine Creatorin über die enthaltenen Produkte, darunter Sticker, Anstecknadeln und Schlüsselanhänger, enttäuscht zeigte – schließlich kostete der Kalender umgerechnet circa 750 Euro. Ein bisschen Recherche kann sich also auszahlen.

Doch nicht nur treue Fans kommen beim Kauf auf ihre Kosten. Beauty-Adventkalender sind eine gute Möglichkeit für Unternehmen, neue Kundschaft zu gewinnen. Oft befinden sich Probiergrößen hinter den Türen. So lernt man das Sortiment einer Marke kennen, kann sich durchprobieren und kauft womöglich die Lieblingsprodukte weiterhin.

Eine Win-win-Situation für alle? Nicht ganz. Der ökologische Aspekt wird bei derartigen Produkten gerne vernachlässigt. Die Beauty-Industrie produziert massenweise Plastikmüll, der oft nicht recycelbar ist und am Ende im Meer landet. Dieses Problem wird durch die Adventkalender noch verstärkt. Vielleicht kommt es hier bald zu einem Umdenken, doch diese Saison stehen die bunten Pakete mit den Beauty-Geschenken weiterhin hoch im Kurs. (RONDO, Anna Haubiz, 15.11.2023)

Der Artikel stammt aus der Lifestyle-Beilage RONDO - die Redaktion hat einige Adventkalender herausgesucht:

Adventkalender, von links oben nach rechts unten: 1. Rituals: Hier verbergen sich unter anderem acht Produkte in Originalgröße und ein Parfum in Reisegröße. "The Ritual of Advent" Premium Adventkalender, €169,90; 2. Dr. Hauschka: 23 Probiergrößen und eine Originalgröße enthält der Kalender von Dr. Hauschka. Adventskalender, € 59; 3. Douglas Collection: Die Douglas Collection setzt in diesem Adventkalender vor allem auf Make-Up. Christmas 2023 Make-Up Advent Calendar, € 32,95; Nivea: Der Kalender von Nivea verbirgt Pflegeprodukte und Accessoires hinter seinen Türen. Nivea Adventkalender 2023, € 41,99. Hersteller