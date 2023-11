Bernhard Ehrlich, bekannt von seiner Jobmesse "10.000 Chancen" für Menschen, die nicht total begehrt am Arbeitsmarkt sind, wagt heuer ein umstrittenes Messeprojekt: "Jobchanger". Am 21. November präsentieren sich Unternehmen in der Wiener Marx-Halle, um Unzufriedene von einer anderen in ihre Firma zu locken. Das gefällt nicht allen, aber es machen viele Große mit. Die Messe findet statt, ist also finanziert.

Auftakt der Warnstreiks der Metaller APA

In der Vorwoche schrieb Ehrlich über sein Projekt im "Kurier", dass die aktuellen Lohnforderungen plus die anrollenden Streiks Ausdruck der Unzufriedenheit der Arbeitenden seien. Da hat er sicher auch recht – ganz im Sinne seiner Geschäftsinteressen.

Wer hat für Euch gekämpft?

Ob auch SPÖ-Chef Andreas Babler aus der kämpferischen Haltung der Gewerkschaft Profit bei den Nationalratswahlen 2024 schlagen kann? Kann er dann im Wahlkampf rufen: "Wir haben für euch gekämpft"? Zumindest scheint es, als habe der ÖGB selbst nicht sehr viele andere Optionen als sich härter zu positionieren.

Ob diese Gangart so wie aktuell in den USA wirkt, ist alles andere als sicher. Dort hat die Autogewerkschaft nach 40-tägigem Streik eine 25- bis 33-prozentige Lohnerhöhung auf die kommenden viereinhalb Jahre errungen. Plus Investitionszusagen für den Ausbau von Arbeitsplätzen. Präsident Joe Biden hatte der Gewerkschaft assistiert. Ob die Folge dessen nicht auch ein notwendiger protektionistischer Akt sein muss à la "Jeder Amerikaner muss ein amerikanisches Auto kaufen" (da die chinesischen Fahrzeuge gerade zum halben Preis die Märkte fluten), wird sich noch weisen müssen.

Aber zurück nach Österreich: Heuer ist es nicht nur das "übliche" Ritual, das "übliche Säbelrasseln" der Gewerkschaften. Vielleicht bringt das letztlich rote Nationalratssitze. Vielleicht fällt das dem SP-Vorsitzenden aber auch so auf den Kopf wie einige seiner eigenen Forderungen.

Ein Vabanquespiel. Denn es ist angesichts der keimenden Rezession nicht sicher, dass diese Streiks in Kombination mit all den anderen makroökonomischen Umweltbedingungen nicht auch Firmen das Leben kosten, Arbeitsplätze vernichten. Das Argument des Bernhard Ehrlich bleibt allerdings valide: Viele sind unhappy in der Arbeit. Auch wenn Österreich EU-weit über Nettoeinkommen im oberen Drittel verfügt.

Der Frust sitzt tiefer

Bei der Unzufriedenheit geht es auch um etwas anderes, da geht es um die gute Unternehmenskultur, um die gute alte Wertschätzung, um Menschen. Darum, Menschen nicht nur als Produktivitätsfaktoren zu verbuchen, die geheuert oder gefeuert werden. Für Unternehmen bleibt das ungeachtet aller anderen Entwicklungen entscheidendes Thema für ihre Zukunft. (Karin Bauer, 7.11.2023)