Antle betreibt eine Wildtierfarm in South Carolina. Nicht nur Tiger, auch Geparden, Löwen und Schimpansen soll der 63-Jährige illegal verkauft haben. AFP/RESOLVE Inc. and Clemson Uni

New York – Ein mit der Erfolgsserie "Tiger King" bekannt gewordener Tier-Trainer hat sich in den USA des Wildtier-Schmuggels und der Geldwäsche schuldig bekannt. Bhagavan "Doc" Antle habe unter anderem am illegalen Verkauf von geschützten Tierarten wie Geparden, Tigern, Löwen und Schimpansen teilgenommen, teilte das US-Justizministerium am Montag mit. Dem 63-Jährigen drohen nun bis zu fünf Jahre Gefängnis und Geldstrafen.

Antle betreibt im US-Bundesstaat South Carolina eine Wildtier-Farm. Die Dokumentationsserie "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere", die 2020 bei Netflix erschien und in der Antle vorkam, handelte von dem selbst ernannten "Tiger King" Joe Exotic, der ebenfalls einen Privatzoo betrieb. (APA, 7.11.2023)