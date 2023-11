Bhagavan Antle betreibt eine Wildtierfarm in South Carolina. Nicht nur Tiger, auch Geparden, Löwen und Schimpansen soll der 63-Jährige illegal verkauft haben. AFP/RESOLVE Inc. and Clemson Uni

New York – Ein mit der Erfolgsserie "Tiger King" bekanntgewordener Tiertrainer hat sich in den USA des Wildtierschmuggels und der Geldwäsche schuldig bekannt. Bhagavan "Doc" Antle habe unter anderem am illegalen Verkauf von geschützten Tierarten wie Geparden, Tigern, Löwen und Schimpansen teilgenommen, teilte das US-Justizministerium am Montag mit. Dem 63-Jährigen drohen nun bis zu fünf Jahre Gefängnis und Geldstrafen.

Antle betreibt im US-Bundesstaat South Carolina eine Wildtierfarm. Die Dokumentationsserie "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere", die 2020 bei Netflix erschien und in der Antle vorkam, handelte von dem selbsternannten Tiger King Joe Exotic, der ebenfalls einen Privatzoo betrieb. (APA, 7.11.2023)