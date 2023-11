Das Parlament in Paris berät diese Woche über ein verschärftes Einwanderungsrecht. So populär das Vorhaben ist: Macrons Regierung könnte darüber zu Fall zu kommen. Ein Bericht aus Paris

Der französische Innenminister Gérald Darmanin mag es gern einfach: Sein Gesetzesprojekt sei "böse mit den Bösen und nett mit den Netten", erklärte er im Fernsehen. Etwas komplizierter, aber immer noch verständlich genug ausgedrückt: Ausländische Delinquenten werden des Landes verwiesen, integrationswillige Arbeitskräfte anderer Länder sind jedoch in Mangelberufen willkommen.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin spricht im Senat über die von der Regierung geplante Reform des Einwanderungsrechts. AFP/LUDOVIC MARIN

Die zweigleisige Philosophie des neuen Einwanderungsrechtes stammt von Präsident Emmanuel Macron, dessen politisches Mantra seit jeher "en même temps" ("zugleich") heißt. Da seine Partei Renaissance in der Nationalversammlung keine Mehrheit hat, ist er auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen. Deshalb versucht er, zugleich Rechts- wie Linksabgeordnete zufriedenzustellen. Bei dem Reizwort Migration ist das ein völlig unmögliches Unterfangen.

Vor allem die Linke sperrt sich mit allen Mitteln. Insgesamt läuft das Gesetz, dessen Debatte der Senat (Oberhaus) am Montag aufgenommen hat und das im Dezember von der Nationalversammlung verabschiedet werden soll, auf eine Verschärfung hinaus. So soll die Rekursmöglichkeit abgewiesener Asylwerber stark eingeschränkt, die Ausweisung beschleunigt werden.

Umstrittene doppelte Strafe

Die Gerichte können bei ausländischen Tätern zusätzlich zu einer Geld- oder Haftstrafe auch die Landesverweisung anordnen. Diese "double peine" (doppelte Strafe) ist in Frankreich sehr umstritten. Schon der frühere konservative Präsident Nicolas Sarkozy hatte sie eingeführt, 2003 aber auf Druck von links wieder zurückgenommen. Betroffen wären jetzt namentlich auch Delinquenten, die als Kinder nach Frankreich gekommen waren. In dieser Lage war der 20-jährige Kaukasier, der Mitte Oktober in der nordfranzösischen Stadt Arras einen Lehrer erstochen hatte. Nach heutigem Recht ist der Täter nach der Strafverbüßung nicht ausweisbar, weil er schon mit sechs Jahren nach Frankreich gekommen war.

Seine islamistisch motivierte Tat hat wie der ganze Nahostkonflikt in Frankreich neue Ängste geschürt, was sich in einer Umfrage von diesem Sonntag äußert: 87 Prozent der Befragten sind für härtere Aufnahmebedingungen für Migrantinnen und Migranten. Das Gesetz wirkt wie zugeschnitten auf diese Gefühlslage der Nation. Das Recht auf Familienzusammenführung und auf unentgeltliche Arzthilfe soll laut dem Gesetzesprojekt drastisch eingeschränkt werden. Ein Minimum an Französisch- und Gesellschaftskenntnissen wird für alle Zuwanderer obligatorisch.

Zugleich sollen Asylwerber aber nicht mehr erst nach sechs Monaten, sondern sofort nach der Einreichung ihres Gesuchs eine provisorische Arbeitserlaubnis erhalten. Papierlose Migrantinnen und Migranten, die heute meist schwarz in Restaurantküchen, auf Baustellen oder als Nachtwächter tätig sind, erhalten laut Gesetzesprojekt eine spezielle Aufenthaltsbewilligung. Sie soll laut Artikel 3 des neuen Gesetzes für 60 Berufe gelten, in denen es an Arbeitskräften mangelt.

Misstrauensantrag könnte folgen

Die konservativen Republikaner drohen damit, gegen das Gesetz zu stimmen, wenn Artikel 3 nicht gestrichen wird. Ohne ihre 58 Abgeordneten käme Macron kaum auf eine Parlamentsmehrheit; in einem anschließenden Misstrauensantrag könnte seine Regierung zu Fall kommen.

Die Rechtspopulistin Marine Le Pen erklärte eher überraschend, sie werde für das "mickrige Gesetz" stimmen, auch wenn es die Immigration nicht wirklich bekämpfe. Das wäre ein vergiftetes Geschenk: Macron kann es sich nicht leisten, das Gesetz mit den 88 Stimmen der Lepenisten in Kraft zu setzen. Der linke Flügel seiner Partei würde in diesem Fall ausscheren.

Sakrosanktes "Bodenrecht"

Macron muss deshalb auf die Linke Rücksicht nehmen, obschon er weiß, dass sie ohnehin gegen das Gesetz stimmen wird. Menschenrechts- und andere Verbände laufen seit Tagen Sturm dagegen. SOS-Rassismus wirft Macron vor, er heble das in Frankreich sakrosankte "Bodenrecht" aus, das im Unterschied zum "Blutrecht" die Staatszugehörigkeit allen in Land geborenen Ausländerkindern einräumt, und dies automatisch ab dem 18. Jahr.

Das neue Immigrationsgesetz versucht dies zu ändern: Der Automatismus fällt weg und wird durch die Erfordernis einer Willenserklärung ersetzt. Die französische Staatszugehörigkeit wird außerdem nur noch dann mit 18 Jahren vermittelt, wenn keine Verurteilung zu einer Strafe von sechs Monaten oder mehr vorliegt. SOS-Rassismus bezeichnet diese Neuerungen als "diskriminierend" und "der republikanischen Tradition zuwiderlaufend". (Stefan Brändle aus Paris, 7.11.2023)