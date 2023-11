Nachrichten aus dem Reich der Fremdscham: In der neuen Podcast-Folge kommen "Ehefrau Nummer eins" Sandy Meyer-Wölden die Tränen. Was danach kommt, tut wirklich weh

Oliver Pocher ersetzte seine Ex-Frau Amira Pocher im Podcast durch seine Ex-ex-Frau. IMAGO/APress

Die "Rampenschau" begibt sich heute wieder einmal ins Reich der Fremdscham. Dort, wo die Societynews besonders tief angesiedelt sind, schlägt man derzeit unweigerlich und hart bei Oliver Pocher auf. Der TV-Moderator und Podcast-Host und seine Frau Amira haben sich vor wenigen Wochen getrennt. Zuerst war alles freundschaftlich, man wollte die Beziehung im Guten lösen, wie zwei vernünftige Menschen. Aber warum sollte es bei Promis anders sein als anderswo: Der Plan ging irgendwie schief, ein anderer Mann soll im Spiel gewesen sein. "Bunte", "Gala" und "Bild" wussten es zuerst, und natürlich ist da der Betrogene sauer. Jedenfalls fliegen mittlerweile die Fetzen – alles öffentlich. Die beiden liefern Brot und Spiele frei Haus, sie wissen, das sind sie ihrem Publikum schuldig.

Den gemeinsamen Podcast gibt's nicht mehr mehr, Pocher sagt, er habe das Vertrauen verloren. Überhaupt sagt Pocher mehr als die Ex-Gattin. Bei jeder Gelegenheit peckt er auf sie hin, gibt Interviews mit Fernsehsendern, in denen er die beleidigte Leberwurst spielt. Ja, es ist wirklich erbärmlich. Und weil wahrscheinlich gerade niemand anderer da war, hat Pochers Ex-ex-Frau Sandy Meyer-Wölden den Platz der Ex-Frau Amira Pocher übernommen. Damit alles in der Familie bleibt. Alle haben sich einmal gut verstanden, auch das blieb nicht geheim.

"Frisch recycelt"

Worum ging es in der ersten Ausgabe von "Die Pochers! Frisch recycelt"? Im Wesentlichen um eine Lagebesprechung. Die ist ganz offensichtlich komplex. Sie sei mit Amira befreundet, sagt Meyer-Wölden, habe den Podcast immer gerne gehört, es sei also naheliegend, dass sie deren Platz übernehme. In den nun folgenden 44 (!) Minuten geht es um das Ende, was dazu geführt hat, wer es herbeigeführt hat, welche Lehren daraus zu ziehen sind.

Pocher zeigt sich trotz allem optimistisch, dass auch diese Episode zu überstehen sein wird, denn anderen gehe es schließlich viel schlechter – und was jetzt folgt, tut wirklich weh. Pocher: "Wenn man das dann liest, was da im Gazastreifen abgeht und da die entführten Geiseln und abgeschlagene Köpfe und Kinder in irgendwelchen Sachen, die da die Köpfe kaputt getreten werden und abgehackt und im Backofen und verbrannt. Das sind wirkliche Probleme." Wirkliche Probleme, aha. Und wieder einmal kann man gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte. (Doris Priesching, 7.11.2023)