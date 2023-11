Am Montagabend wurden in New York die CFDA Fashion Awards verliehen. Der glamouröse Event ging heuer zum 61. Mal über die Bühne

Die US-amerikanische Modeindustrie feierte sich am Montagabend bei den CFDA Fashion Awards in New York selbst und vergab Preise: Als Designerin des Jahres im Damenmodesegment wurde Catherine Holstein für ihr Label Khaite ausgezeichnet, bester Männermodedesigner ist heuer Willy Chavarria. Als Accessoire-Designer des Jahres gelten Ashley Olsen and Mary-Kate Olsen für The Row, und als Nachwuchsdesignerin wurde Rachel Scott für Diotima geehrt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Schauspielerin Anne Hathaway. Zum zweiten Mal wurde die Auszeichnung von Amazon Fashion gesponsert – das Unternehmen hat mit dem Innovation Award einen eigenen Preis eingeführt, der heuer an Gwyneth Paltrows Lifestyle-Brand Goop ging.

Serena Williams wurde als Stilikone des Jahres 2023 ausgezeichnet. Evan Agostini/Invision/AP

Schauspielerin Anne Hathaway führte durch den Abend. Evan Agostini/Invision/AP

Griffin Frazen und Catherine Holstein – sie ist Designerin des Jahres im Damenmodesegment. APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/DIMITRIOS KAMBOURIS

Rachel Scott wurde mit ihrem Label Diotima als Nachwuchsdesignerin geehrt. APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/DIMITRIOS KAMBOURIS

Rapperin Tokischa (links) begleitete Designer Willy Chavarria, der als Männermodedesigner des Jahres ausgezeichnet wurde. Evan Agostini/Invision/AP

Jonathan Anderson wurde auf internationaler Ebene als bester Designer des Jahres ausgezeichnet. APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/DIMITRIOS KAMBOURIS

(red, 7.11.2023)