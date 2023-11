Wien – Unter den zehn Beschlüssen, die die Landeshauptleutekonferenz in Villach unter dem Vorsitz von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gefällt hat, betrifft einer auch den Österreichischen Presserat. So wird die Bundesregierung auf Ersuchen des Presserats laut Kaiser aufgefordert, "für eine den Zielen und Anforderungen des Presserates entsprechende Dotierung in Höhe von insgesamt 300.000 Euro zu sorgen". Die aktuelle Förderung beträgt 157.000 Euro.

Der Presserat wies schon vor Monaten darauf hin, dass er mehr Geld brauche, um die immer mehr werdenden Tätigkeiten bewältigen zu können. Während die türkis-grüne Regierung eine Qualitätsjournalismusförderung mit einem Volumen von insgesamt 20 Millionen Euro jährlich auf den Weg bringt, soll die Dotierung des Presserats aus diesem Fonds nur leicht auf 187.500 Euro erhöht werden.

Die öffentliche Förderung macht in etwa drei Viertel der finanziellen Mittel des Presserats aus. Der Rest stammt von den Mitgliedsbeiträgen der Trägerorganisationen, erklärte Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek vor ein paar Monaten. Der Presserat könnte künftig auch für reine Onlinemedien zuständig sein. Er besteht derzeit aus drei Senaten, die den Ehrenkodex der Branche überwachen. (red, 7.11.2023)