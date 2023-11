Der große NFT-Hype ist zwar vorbei, doch nach wie vor gibt es eine aktive Interessengemeinschaft rund um die "Non-Fungible Tokens", die in vielen Fällen das digitale Äquivalent zu einzigartiger analoger Kunst für Sammlerzwecke darstellen sollen.

Ein Teil dieser Community traf sich von 3. bis 5. November in Hongkong zum "Apefest". Ausgerichtet wurde dieses von Yuga Labs, dem Unternehmen hinter den 10.000 "Bored Ape"-NFTs, die zu Beginn der NFT-Hypewelle noch für viel Geld ihre Besitzer wechselten und auch prominente Käufer anlockten. Gemäß letzten Schätzungen haben die Bilder mittlerweile allerdings massiv an Wert eingebüßt und lagen im Juli laut Decrypt nur noch bei sieben Prozent ihres einstigen Höchstpreises. Auch Yugas Kryptowährung Apecoin verzeichnete in den letzten Jahren einen massiven Absturz.

Böses Erwachen

Das tat der Feierstimmung in Hongkong unter den Mitgliedern des "Bored Ape Yacht Club" bzw. "Mutant Ape Yacht Club" aber offenbar keinen Abbruch. Jedoch gab es für einige Besucher ein böses und schmerzhaftes Erwachen.

Laut X-Postings vom 5. und 6. November klagten die Partygeher über schmerzende Haut und Augen sowie teilweise auch über Sehbeeinträchtigungen. Beschrieben wurden Symptome eines Sonnenbrands. Dokumentiert wurden auch Arztbesuche mit dem Attest "Photokeratitis". Diese ist besser bekannt als "Schneeblindheit" und betrifft häufig Wintersportler, die ohne Schutzbrille unterwegs sind, sowie Menschen, die in oder nahe den Polargebieten wohnen.

Es handelt sich um durch UV-Strahlung hervorgerufene Verletzungen der Augenhornhaut, die durch die Reflexion von Sonnenlicht auf Schnee und Eis begünstigt werden. In leichten Fällen kann diese folgenlos von selbst abheilen, bei stärkeren Schädigungen besteht ohne Behandlung aber das Risiko permanenter Sehbeeinträchtigungen. Dementsprechend ist bei Verdacht auf Photokeratitis in jedem Fall eine ärztliche Untersuchung in Anspruch zu nehmen, was auch von den betroffenen Apefest-Besuchern empfohlen wird.

Zur "Bored Ape"-NFT-Sammlung gehören auch mehrere Affen mit Augenbinde, die nun auch für Memes herhalten. Yuga Labs

Veranstalter-Statement sorgt für Kritik

Yuga Labs hat sich mittlerweile ebenfalls zu Wort gemeldet. Man sei sich der Probleme bewusst und sei derzeit dabei, der Ursache auf den Grund zu gehen. Laut eigener Schätzung sind weniger als ein Prozent aller Besucher und Mitarbeiter betroffen. Beinahe jeder davon würde mittlerweile von einer Besserung seines Zustands berichten, jedoch rate man jedem, der Symptome bemerkt, zu einem Arztbesuch.

Die Reaktionen fallen großteils verärgert aus. Die Stellungnahme wird als Versuch gewertet, die Lage zu verharmlosen. Dazu wird auch auf die Kosten für medizinische Untersuchungen und Behandlung verwiesen, die betroffenen Teilnehmern entstanden seien, und das Unternehmen aufgefordert, diese zu übernehmen.

Hinzu kommen zahlreiche Memes und spöttische Antworten. Ein Nutzer bringt außerdem die Möglichkeit einer Sammelklage in die Diskussion ein. Es sieht danach aus, als könnte das diesjährige Apefest für Yuga noch ein längeres Nachspiel haben.

Als Ursache für die Verbrennungen anzunehmen ist die Verwendung von unsachgemäßer Beleuchtung am Veranstaltungsort. Möglicherweise wurden statt ungefährlichen Party-UV-Lichts Lampen eingesetzt, die eigentlich für andere Zwecke, beispielsweise Desinfektion, gedacht sind. (gpi, 7.11.2023)