Wien – Das Tauziehen um die weitere finanzielle Gebarung beim österreichischen Immobilienkonzern Signa rund um den Tiroler Investor René Benko hat mittlerweile auch die Bonitätseinschätzung beeinträchtigt. Die US-Ratingagentur Fitch hat die Signa Development AG, eine von vier Immobilienbeteiligungsfirmen Benkos, auf "hochriskant" nach unten gestuft, wie das deutsche "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) berichtet.

Seit Beginn dieser Woche reicht es nur noch für die Bonitätsnote CCC ("substantial risks"). Das bedeutet, dass "nur bei günstiger Entwicklung keine Ausfälle zu erwarten" sind. Davor war die Signa Development mit B ("highly speculative") bewertet, was hieß, dass "bei Verschlechterung der Lage Ausfälle wahrscheinlich" sind.

Als Begründung für die Herabstufung nannte die Ratingagentur die Zahlen aus dem Zwischenbericht des Unternehmens per 30. Juni 2023. Darin gab die Signa Development bekannt, dass sie "vor Herausforderungen steht, auch im Hinblick auf die Liquiditätslage".

2022 musste der Schwesterkonzern der Signa Development AG, Signa Prime Selection, einen Milliardenverlust einstecken. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Haselsteiner, Gusenbauer und Berger als Aktionäre

Der Schwesterkonzern Signa Prime Selection erlitt bereits 2022 einen Milliardenverlust, weil im Bau befindliche Immobilien abgewertet werden mussten. Beim Hamburger Elbtower und anderen Projekten kam es zu einem Baustopp. Zudem strich Signa laut "Handelsblatt" Finanzzusagen für einige seiner Internetstores in der Beteiligungssparte Signa Retail, was unter anderem bei der Tochter Tennis-Point zu einem Insolvenzantrag führte.

Zwar besitze die von Fitch nunmehr als hochriskant eingestufte Signa Development mit einem Anlagevermögen von rund drei Milliarden Euro nicht den gleichen Umfang an Projekten wie die Signa Prime Selection, die auf rund 20 Milliarden Euro komme. Doch "unbezahlte Lieferanten und Bankfinanzierer" könnten die Signa-Gesellschaften "gegenseitig kontaminieren und stören", warnt die Ratingagentur. Sie sieht ein Risiko, dass Signa Development eigene Finanzmittel an andere Teile der Signa-Gruppe weitergeleitet hat. Zu erkennen sei dies durch die Erhöhung der "sonstigen Finanzforderungen", die im ersten Halbjahr 2023 um 215 Millionen Euro gestiegen seien. Diese seien im Halbjahresbericht als verzinsliche "Darlehen an indirekte Aktionäre" bezeichnet.

Am Konzern Signa Development sei laut einer Liste von Mitte Juli 2023 nicht allein Benkos Signa Holding beteiligt, sondern auch weitere prominente Firmen und Unternehmer, so die Zeitung. Aktionäre waren zu diesem Zeitpunkt unter anderem die Familienprivatstiftung des österreichischen Industriellen und Ex-Strabag-Chefs Hans Peter Haselsteiner, Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, die Union Investment, die RAG-Stiftung, Roland Berger und Ex-Metro-Chef Erwin Conradi.

Die von René Benko gegründete Signa Development AG wurde von Fitch mit "CCC" bewertet, was bedeutet,dass "nur bei günstiger Entwicklung keine Ausfälle zu erwarten" sind. Marcel Kusch / dpa / picturedesk

Nettoerlöse durch Verkauf von Kika/Leiner

Die Ratingagentur bemängelt weiters, dass sich im ersten Halbjahr 2023 die Cashposition verschlechtert habe. So beliefen sich die Barmittel Ende Juni laut Fitch auf 32 Millionen Euro – nach 125 Millionen Euro zum Jahreswechsel. Dabei habe man im ersten Halbjahr 2023 Einnahmen aus einem zweistufigen Verkauf der Berliner Büroimmobilie BEAM erwartet. Außerdem habe das Unternehmen Nettoerlöse aus dem Verkauf der Möbelhandelskette Kika/Leiner erzielt. Schon 2022 habe die Signa Development 151 Millionen Euro Liquidität durch Immobilienverkäufe eingenommen – und dabei Buchverluste von 33 Millionen Euro hingenommen. Zudem habe man sich bei den Gesellschaftern per Kapitalerhöhung 200 Millionen Euro besorgt, so Fitch.

2024 stehen laut Ratingagentur größere Fälligkeiten an, die erste davon über 250 Millionen Euro für die Refinanzierung eines Projekts in Berlin. Hinzu komme eine Anleihe über 300 Millionen Euro Mitte 2026. (APA, 7.11.2023)