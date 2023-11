Herbstzeit ist Schnupfenzeit – das merkt man, spätestens wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln oder am Arbeitsplatz lautes Husten und Niesen hört. Doch neben den klassischen Schnupfen- und Erkältungsviren macht sich auch das Coronavirus wieder stark bemerkbar. Derzeit dominiert dieses sogar das Infektionsgeschehen, was in Rückblick auf die vergangenen Jahre zwar kaum verwunderlich ist, aber trotzdem unterscheidet sich die aktuelle Situation von den bisherigen.

Testen Sie sich, wenn Sie sich krank fühlen? miodrag ignjatovic/ Getty Images

Durch die Aufhebung aller Maßnahmen im Sommer, das Ende der Meldepflicht und die Einschränkungen für erkrankte Personen besteht zumindest aus offizieller Sicht kein Grund, einen Corona-Test zu machen. Auch die Möglichkeiten, die das niederschwellige Testen erleichtert haben, wie die öffentlichen Teststraßen oder die kostenlosen PCR- und Antigentests, sind mit dem Ende der Maßnahmen weggefallen. Wer sich also testen lassen möchte, kann im Krankheitsfall zu niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gehen, kostenpflichtige Tests in der Apotheke erstehen oder auf die übrig gebliebenen Selbsttests zurückgreifen.

Wie gehen Sie im Krankheitsfall vor?

Testen Sie sich, um zu wissen, ob Sie Corona haben? Aus welchem Grund testen Sie sich nicht mehr? Wie gehen Sie nach einem positiven Testergebnis vor – welche Maßnahmen treffen Sie? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 8.11.2023)