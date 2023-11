Zucker in Lebensmitteln und Getränken ist ein stark diskutiertes Thema – will man ihn ersetzen, bedeutet das ziemlich viel Arbeit

Bei der Standpunkte-Diskussion debattierten Marie Wagner von Coca-Cola, Elisabeth Buchinger von Sensorikum, Marlies Gruber vom Forum Ernährung heute, Ernährungsexpertin der AK Wien Petra Lehner (von links). Pia Kruckenhauser vom STANDARD moderierte. © Christian Fischer

Das Gewicht und der Zusammenhang mit der Ernährung sind Dauerthema in unserer Gesellschaft. Isst man zu viel Fettes, Süßes oder Fertiggerichte, kann das zu Übergewicht führen. Das Gleiche gilt für den exzessiven Konsum von zuckerhaltigen Getränken.

Lifestyleerkrankungen wie Adipositas, Diabetes oder Bluthochdruck werden unter anderem damit in Verbindung gebracht. Stark verarbeiteten oder zuckerhaltigen Produkten auszuweichen ist aber gar nicht so einfach. Immerhin sind das bis zu 75 Prozent der Produkte in heimischen Supermärkten. Der Ruf nach einem gesünderen Lebensmittelumfeld und Regulierungen wird deshalb immer lauter. Gleichzeitig wollen Lebensmittel- und Getränkeproduzenten ihre Produkte verkaufen, Kundinnen und Kunden fordern gut – und oft auch süß – schmeckende Speisen und Getränke.

Für Zucker in Lebensmitteln gibt es dabei eine scheinbar einfache Lösung: Man kann ihn durch Süßstoffe ersetzen. Die liefern süßen Geschmack praktisch ohne Kalorien. Doch auch Süßstoffe werden kritisch hinterfragt, was die Auswirkungen auf die Gesundheit und etwa die Darmflora anbelangt.

Wie wirkt sich aber Zucker tatsächlich auf die Gesundheit aus? Wie viel davon ist zu viel? Dazu diskutierten Fachleute bei einer Standpunkte-Diskussion des STANDARD. Die Ernährungswissenschafterin und Geschäftsführerin des Forum Ernährung heute, Marlies Gruber, erklärt dabei, dass uns die Vorliebe für Süßes prinzipiell angeboren ist: "Das ist evolutionär bedingt, man wusste, Süßes ist reif und ungefährlich und liefert rasch Energie. Das ist nach wie vor in uns verankert."

16 Prozent süße Energie

Das ist wohl auch der Grund dafür, dass wir insgesamt viel Süßes essen. Laut Ernährungsbericht aus dem Jahr 2017 nehmen Erwachsene im Schnitt 16 Prozent ihrer täglichen Energiezufuhr über Süßes zu sich. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt maximal zehn Prozent. Das, schließt man automatisch, kann nicht gesund sein. Aber, betont Gruber: "Beurteilt man ausschließlich Zucker, ist die Beweislage für die gesundheitsschädliche Wirkung eher moderat."

Dass der Zucker allein nicht das Problem ist, bestätigt auch Petra Lehner, Expertin für Lebensmittel und Gesundheit bei der Arbeiterkammer Wien: "Das Zusammenspiel von Zucker, Fett und mehr ist das Problem, ebenso wie der hohe Verarbeitungsgrad vieler Lebensmittel. Und insgesamt muss einem immer bewusst sein, dass die Dosis das Gift macht." Doch genau hier liegt auch ein Hauptproblem. Das Wissen über für die Gesundheit nachteilige Ernährung ist einfach immer noch viel zu wenig etabliert.

Um das zu ändern, braucht es einen Schulterschluss, betont Lehner. "Politik, Bildungssystem, Lebensmittelindustrie und auch jeder und jede Einzelne sind gefordert." Die Politik müsse Vorgaben schaffen, die etwa für Zuckerreduktion, aber auch verpflichtend für geringeren Salzgehalt in Lebensmitteln sorgen. Gleichzeitig ist mehr und bessere Vermittlung von Ernährungswissen dringend nötig. "Wir brauchen mehr Haushaltlehre in den Schulen. Und das ist definitiv nicht so langweilig, wie das hier klingt."

Zu schaffen ist das unter anderem über verpflichtende Vorgaben. Und zumindest für die Getränkeindustrie gibt es entsprechende Regulierungen. Das Thema hier: Gerade bei Softdrinks ist der Geschmack – und damit auch die Süße – ein wesentlicher Grund, warum man dazu greift. Man arbeitet aber trotzdem daran, den Zuckergehalt nicht nur durch Süßstoffe zu ersetzen, sondern auch permanent zu reduzieren.

Weniger Zucker in der Limo

"Im Zeitraum von 2015 bis 2025 wurden 15 Prozent Reduktion vereinbart und dieses Ziel ist beinahe schon erreicht", berichtet Marie Wagner, die sich bei Coca-Cola mit Zuckerreduktion, Reformulierung und verantwortungsvollem Marketing auseinandersetzt. Diese Vereinbarung regelt auch das Werbeverhalten: "Wir richten keine direkte Werbung an Kinder unter 13 Jahren, auf keinem einzigen Kanal."

Doch warum dauert Zuckerreduktion so lang – wenn es doch ein allgemeines Bekenntnis dazu gibt? "Das ist das große Thema in der Produktentwicklung", weiß Elisabeth Buchinger, Lebensmitteltechnologin und Geschäftsführerin von Sensorikum. "Abgesehen vom Geschmack erfüllt Zucker ja noch viele weitere Aufgaben. Er gibt Textur, spielt bei der Bräunung eine entscheidende Rolle und ist schlicht Füllprodukt. Nimmt man Zucker raus, verändert sich das Verhältnis der Zutaten insgesamt zueinander." Will man also im Produktdesign Zucker reduzieren, muss man oft die gesamte Formulierung neu aufbauen – und das ist durchaus eine Herausforderung. (red, 10.11.2023)