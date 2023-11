Wien – Vor allem Haustiere wie Hund und Katze sollen im Fokus eines neuen ORF-Magazins mit Maggie Entenfellner stehen: "Tierische Augenblicke" samt Service, Tipps und Tricks verspricht die Sendung, die am 12. November startet und immer sonntags um 16 Uhr auf ORF 2 zu sehen sein soll. Das neue Magazin bringt auch ein Comeback des TV-Klassikers "Wer will mich?": Entenfellner stellt Tiere vor, die ein neues Zuhause brauchen. Den Auftakt macht laut Aussendung das Kaninchen Ebylane im Wiener Tierquartier.

Präsentiert auf ORF 2 das neue Magazin "Tierische Augenblicke": Maggie Entenfellner. Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Außerdem stellen Prominente ihre Haustierlieblinge in "Tierisch prominent" vor. Um "berührende Geschichten" soll es in der Rubrik "Tierisch gut" gehen, daneben gibt es Infos "Rund ums Tier" und Wissenswertes in "Was Tier guttut". Das Publikum sei in der Rubrik "Das Tier von Dir" gefragt.

Zum Auftakt besucht "Tierische Augenblicke" eine Igelstation in Parndorf, die Igeln gerade im Herbst einen Unterschlupf bietet und Tipps gibt, wie der eigene Garten fit für Igel gemacht werden kann. Die Servicerubrik "Was Tier guttut" widmet sich in der ersten Folge dem Neuzugang von Kaninchen. Kleintierexpertin Marianne Wondrak erklärt, was Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber wissen müssen, bevor sie sich ein Kleintier zulegen. In "Tierisch prominent" stellt "ZiB"-Moderatorin Nadja Bernhard ihre auch Izzy genannte Hündin Dragica vor, die sie vor zwei Jahren aus Bosnien zu sich in die Steiermark geholt hat. (red, 7.11.2023)