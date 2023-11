Im Vorfeld der EU-Wahlen diskutierten in Wien Expertinnen und Experten über die Zukunft der Europäischen Union und ihre Schwächen und Erfolge

Von links nach rechts: Wirtschaftsforscher Mario Holzner, Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer, der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler und Eva Nowotny, Botschafterin a. D. Wertinvest / Schiffl

Es ist ein Klassiker bei Abendveranstaltungen: Ein Mobiltelefon klingelt, während der Abend schon in vollem Gange ist. So geschehen auch am Dienstagabend im Salon Vier Jahreszeiten im Wiener Hotel Intercontinental. Allerdings: Dieses Klingeln diente unfreiwillig als Soundtrack zum Thema des Abends: Man diskutierte auf dem Podium gerade über die Zukunft der Europäischen Union, als plötzlich "Freude, schöner Götterfunken" ertönte: die Hymne Europas. Damit unterstrich Telefonbesitzer und Ex-Kommissar Franz Fischler ungewollt, aber eindrücklich seine unverrückbare proeuropäische Einstellung. Auch wenn ihm der aktuelle Zustand durchaus Sorgen bereite. Sorgen, die die Podiumsteilnehmer und -teilnehmerinnen durchaus teilten, der Club 20 und DER STANDARD luden zur Standpunkte-Diskussion unter der Moderation von Chefredakteurin Petra Stuiber.

Die ehemalige österreichische Botschafterin Eva Nowotny beispielsweise konstatierte, dass die außenpolitische Tätigkeit der EU zu wünschen übrig ließe. Die Union bringe sich, trotz gegenteiliger Absichtserklärungen der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen, viel zu wenig als außenpolitischer Akteur innerhalb des internationalen Machtgefüges ein. Die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump habe zwar ein Bewusstsein geschaffen, dass man sich von den USA unabhängiger machen müsse; in der Realität sei das aber schwer möglich, so Nowotny in Bezug auf Realitäten wie das transatlantische Verteidigungsbündnis der Nato und unterschiedlichste Interessen der EU-Mitgliedsstaaten.

Eingeklemmt zwischen Großen

Man sei außenpolitisch derzeit auch, wie schon während des Kalten Kriegs, eingeklemmt zwischen "zwei Großen". Diesmal seien das die USA und China, die ihre Interessen außenpolitisch durchsetzen würden, während die EU es nicht schaffe, sich klar zu positionieren. Die aktuelle Situation sei aber auch ungleich komplizierter, weil nicht klar sei, wohin sich die Kräftepole der Welt insgesamt entwickeln. "Wenn das so weitergeht, wird die EU nicht dabei sein, wenn über die Zukunft der Welt entschieden wird", warnte Fischler.

Aber nicht nur nach außen hin ist die EU gefordert. Eines der zentralen Themen sei dabei die Frage des Wachsens der Union, meinte Fischler, die zu zahlreichen Spannungen führe. Die bisherige Methode, Beitrittsverhandlungen über Jahre zu ziehen, funktioniere schlecht, so der ehemalige Kommissar. Deshalb komme man nicht daran vorbei, sich über neue Formen der Integration Gedanken zu machen. Eine Diskussion, die vor allem seit der Beitrittsperspektive für die Ukraine immer intensiver wird.

Klima und Migration

Beim Kampf gegen den Klimawandel, eine Herausforderung, die die gesamte Welt betrifft, sieht sich die Europäische Union als Vorbild. Der 2019 von der Kommission vorgestellte European Green Deal sei aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Katharina Rogenhofer, Autorin und Klimaaktivistin, konstatierte ein "Zurückrudern auf allen Ebenen". Mittlerweile gebe es einfach zu viele wirtschaftsschonende Ausnahmen, die die guten Ansätze der Kommission aushöhlen würden. Rogenhofer wies darauf hin, dass die grüne europäische Politik erst durch die Klimabewegung politisch überhaupt möglich wurde. Leider sei aber die klimabezogene Desinformation auf dem Vormarsch, getrieben von populistischen Parteien.

Dabei bedeute das Ende für fossile Energieträger in der EU auch eine "Unabhängigkeit von despotischen Regimen", mahnte Rogenhofer zum Umdenken. "Die Energiewende befreit uns", ergänzte auch Mario Holzner, Executive Director beim Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Ein Umdenken sei jedenfalls in der Wirtschaft bereits angekommen. Deutschland als politischer Motor falle hier wirtschaftspolitisch seit Jahrzehnten aus und sei nicht bereit, mit Frankreich Reformen auf den Weg zu bringen, merkte Holzner an.

Das klassische Thema der Populisten ist freilich die Einwanderung, mit der in allen EU-Staaten Politik gemacht wird. Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger bezeichnete die Asylpolitik als "Sollbruchstelle der EU". Einzelne Mitgliedsstaaten hätten erkannt, dass es kaum Sanktionen nach sich ziehe, wenn sie die Gemeinschaftsregeln unterwandern. Kohlenberger sprach von einem "Unterbietungswettbewerb der Standards. Die, die sich ans Recht halten, sind die Dummen." Österreich sei das erste Land entlang der Balkanroute, in dem ein rechtsstaatliches Asylverfahren möglich sei.

Demografische Krise

Beim Versuch, diesen Herausforderungen zu begegnen, dürfe man sich jedenfalls "nicht hinter den Populisten verstecken", mahnte Fischler. Viel wichtiger sei es, vorausschauende Politik zu betreiben, abseits der Tagespolitik und unabhängig von den aktuellen Umfragen. Kohlenberger wies auch auf die demografische Krise in Europa hin: "In 60 Jahren wird Österreich ganz anders ausschauen." Es brauche klare Regeln, um eine offene Gesellschaft zu bewahren. "Noch haben wir jedenfalls nicht einmal einen Plan dafür, wie wir das System trotz Bevölkerungsrückgangs innerhalb Europas am Laufen halten", warf auch Holzner ein.

Kohlenberger wies auch darauf hin, dass die Abschreckung durch Zäune und Polizeieinsätze Migrationsströme bisher nicht aufhalten konnten: "Die Strategie des Abschottens funktioniert also nicht." Angesichts eines Bevölkerungswachstums in Afrika in den nächsten zehn Jahren auf zwei Milliarden Menschen "kann man aber gar nicht so hohe Zäune bauen, dass wir Migration verhindern können", betonte auch Fischler: "Die Festung Europa ist eine Illusion." Auch hier müsse ein Umdenken stattfinden, der Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine habe gezeigt, dass eine sinnvolle Politik möglich sei. (mhe, 8.11.2023)