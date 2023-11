Seit der niederländische Geschichtsforscher Rogier Verbeek Ende des 19. Jahrhunderts die megalithische Stätte Gunung Padang in einem Buch der breiten Öffentlichkeit vorstellte, rätseln Historiker über die merkwürdigen baulichen Überreste. Das Areal in Karyamukti im Westen der indonesischen Insel Java liegt fast 900 Meter über dem Meeresspiegel an der Spitze eines erloschenen Vulkans und besteht auf den ersten Blick aus mehreren von Steinmauern begrenzten Terrassen. Lange Zeit war der von zahlreichen Basaltsäulen übersäte Ort für einen ausschließlich natürlichen Hügel gehalten worden, doch nach umfangreichen Feldforschungen gehen in den vergangenen Jahren einige Forschende davon aus, dass man es hier vielleicht mit einem großen Bauwerk zu tun haben könnte.

Die Spitze des erloschenen Vulkans von Gunung Padang ist übersät von Basaltfelssäulen. Darunter sollen sich bis zu 25.000 Jahre alte künstliche Strukturen verbergen, behauptet ein indonesisches Forschungsteam. Foto: RaiyaniM

Rätselhafte Struktur unter der Oberfläche

Die lokale Bevölkerung hält die Stätte für einen heiligen Ort und glaubt, der legendäre König Siliwangi, der vermutlich historisch mit einem Hindu-Herrscher des ausgehenden 15. Jahrhunderts in Zusammenhang steht, habe sich hier binnen einer Nacht einen Palast erbaut. In Wahrheit dürfte Gunung Padang, was in der einheimischen Sprache "Berg der Erleuchtung" bedeutet, deutlich älter sein: Die Ergebnisse jüngster Untersuchungen lassen laut einem indonesischen Forschungsteam den Schluss zu, dass sich eine riesige pyramidenähnliche Struktur unter der Oberfläche des vermeintlich natürlichen Berghangs verbirgt, die im Verlauf von mehreren Jahrtausenden errichtet worden ist.

Bisher war die Stätte nur oberflächlich erforscht worden, doch laut neueren Analysen könnten sich tief unter den Hängen womöglich große Kammern mit unbekanntem Inhalt verbergen. 2018 stellten Archäologen erstmals die Theorie auf, dass die gesamte Spitze des Hügels künstlich errichtet worden sein könnte. Die Vermutung ist das Ergebnis von Untersuchungen eines multidisziplinären Forscherteams, das die Stätte zwischen 2011 und 2014 drei Jahre lang erforscht hat.

Zunächst hatte die Fachwelt eher skeptisch auf diese Theorien reagiert, doch das Forschungsteam lieferte nun einen detaillierten Bericht über seine bisherigen Ergebnisse. Die im Fachjournal "Archaeological Prospection" präsentierten Daten weisen nach Ansicht der Forschenden darauf hin, dass in Gunung Padang die älteste Pyramide der Welt stehen könnte. Dennoch äußern Fachkolleginnen und Fachkollegen weiterhin Zweifel, insbesondere an den Datierungen.

Die Ausgrabungsstätte liegt im Distrikt Cianjur in der indonesischen Provinz West-Java. Bilder: Danny Hilman Natawidjaja et al.

Von Menschenhand erbaut

Das Forschungsteam um Danny Hilman Natawidjaja von der indonesischen Forschungs- und Innovationsbehörde lässt sich davon freilich nicht beirren. Die Wissenschafter führten in den vergangenen Jahren seismische Untersuchungen und Bodenradaranalysen durch. Außerdem bohrten sie den Hügel an sieben unterschiedlichen Stellen an und entnahmen Kernproben. Die Radiokarbon-Datierungen aus dem Inneren der Hügel ergaben die möglicherweise spannendsten Resultate: Bei der Untersuchung dieser Daten fand das Team nach eigenen Angaben Beweise dafür, dass Gunung Padang tatsächlich großteils von Menschenhand errichtet worden ist.

Laut den Forschenden ist das Innere des Hügels in mehreren Etappen gebaut worden, die tausende Jahre auseinanderlagen. Die älteren Teile des Bauwerks entstanden demnach vor 25.000 bis 14.000 Jahren und liegen rund 30 Meter unter der Oberfläche. Sollte dies zutreffen, handelt es sich hier tatsächlich um die älteste bekannte Pyramidenstruktur der Menschheit.

Zahlreiche Bauphasen

Alles in allem arbeitete man laut den Ergebnissen der Forscher in verschiedenen Zeitabschnitten an der Errichtung der Struktur. Für den ältesten Bauabschnitten hatten Menschen Lavagestein genutzt und dabei die Spitze des kleinen, erloschenen Vulkans bearbeitet. Vermutlich mehrere Tausend Jahre später – das Team datierte diese Phase auf eine Zeit zwischen 7900 und 6100 v. Chr. – fügte eine spätere Bevölkerung zu den vorhandenen Strukturen eine Schicht aus Ziegeln und Basaltfelssäulen hinzu.

Die ältesten Teile der Struktur könnten bis zu 25.000 Jahre alt sein, meint das Forschungsteam um Danny Hilman Natawidjaja. Bilder: Danny Hilman Natawidjaja et al.

Noch später wurde hier eine Erdschicht aufgeschüttet, die einige der älteren Strukturen überdeckte. Interessanterweise scheinen die Baumeister zu dieser Zeit einige ältere Teile der Anlage absichtlich verschüttet oder überbaut zu haben. Wann genau dies geschah, konnten die Forschenden nicht genau datieren. Schließlich errichteten Menschen irgendwann zwischen 2000 und 1100 v. Chr. an dieser Stelle Steinterrassen und fügten dem Gesamtensemble weitere bauliche Elemente hinzu. Dieser Teil der Anlage ist heute am besten zu sehen.

Stätte von besonderer Bedeutung

"Die Erbauer von Gunung Padang müssen über bemerkenswerte Fähigkeiten verfügt haben, die nicht zu den traditionellen Vorstellungen von Jäger-und-Sammler-Kulturen passen", erklären die Forschenden um Natawidjaja. "In Anbetracht der langen und kontinuierlichen Besiedlung von Gunung Padang liegt die Vermutung nahe, dass diese Stätte von großer Bedeutung war und die Menschen damals dazu veranlasste, die Stätte wiederholt zu verändern."

Das Team hofft, bei künftigen Ausgrabungen mehr über den Hintergrund dieser prähistorischen Anlage herauszufinden. Besonders die bei seismischen Analysen entdeckten Hohlräume könnten spannende Entdeckungen verheißen. Die Untersuchungen lieferten Hinweise auf verborgene Kammern, von denen einige bis zu 15 Meter lang und zehn Meter hoch sein dürften. Als Nächstes planen die Forschenden daher, Kameras in die Dunkelheit hinabzulassen, um zu sehen, was sich dort verbergen könnte. (Thomas Bergmayr, 11.11.2023)