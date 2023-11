Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S wird in seinem neuen Werk in Malaysia im nächsten Jahr für den US-Chiphersteller AMD produzieren. Im vierten Quartal 2024 werde in Malaysia für AMD mit der Produktion von IC-Substraten begonnen, sagte ein AT&S-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. AT&S investiert rund 1,7 Milliarden Euro in das neue Werk in Malaysia.

Ein Bild aus der Bauphase des AT&S Substratzentrums in Leoben APA/INGRID KORNBERGER

Kapazität

Die Hälfte der Kapazitäten vor Ort werde für AMD bereitgestellt, sagte der Sprecher. Angaben zu Stückzahlen darf das steirische Unternehmen allerdings nicht nennen. AT&S stellt neben Leiterplatten für Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und Medizinprodukte auch sogenannte IC-Substrate her, die etwa in Notebooks verwendet werden und als Verbindungselemente zwischen Leiterplatte und Chip dienen. Normalerweise darf das Unternehmen keine Namen von Kunden nennen. Es gilt aber als offenes Geheimnis, dass auch Apple und Intel dazu gehören. (APA, 7.11.2023)