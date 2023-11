Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Alles super in Fußball-Wien. Ja, wir wissen, dass es sowohl bei Rapid, als auch bei der Austria noch viele Baustellen gibt. Aber wir freuen uns derzeit einfach über gute Ergebnisse. Die Austria ist wettbewerbsübergreifend seit über 700 Minuten ohne Gegentor und konnte mit zwei 1:0-Siegen in der letzten Woche sowohl im Cup weiterkommen, als auch in der Meisterschaft drei Punkte einfahren. Auch für Rapid lief es super. Nachdem man im Cup mit 5:1 aufgestiegen ist, konnte man in der Meisterschaft mit 2:0 gewinnen und den sechsten Platz verteidigen.

Die Young Violets konnten aufgrund der Regenfälle ihr Spiel nicht austragen, Rapid II hingegen hat auf die Siegerstraße zurückgefunden. Apropos Sieg: Auch die FAK-Damen konnten gewinnen und so den Anschluss an die oberen Tabellenränge halten. Zum Schluss kommt es noch zu einem seltenen Naturereignis.

Frage der Woche

Wie lange hält die Torsperre der Austria noch? (Stefan Novotny Markus Friebis, 7.11.2023)