Österreichs Skispringerinnen (im Bild Eva Pinkelnig) sollen in ferner Zukunft mit den Männern gemeinsam springen. APA/GEORG HOCHMUTH

Bad Mitterndorf - Auf dem Weg zur "Schanzengleichheit" sollen in Planica 2028 erstmals Skiflug-Weltmeisterschaften für Männer und Frauen ausgetragen werden. Das kündigten die slowenischen Organisatoren am Dienstag beim Forum Nordicum in Bad Mitterndorf an. Im vergangenen Winter hatten die Skispringerinnen ihre Flug-Premiere gefeiert. Nun sei eine Bewerbung für die WM auf dem Weg, mit einer Entscheidung rechne man 2027, hieß es von den Organisatoren.

Bereits zuvor soll es auch eine Vierschanzentournee der Frauen geben. Im kommenden Winter werden in Garmisch-Partenkirchen und zu Neujahr in Oberstdorf bereits zwei Frauen-Springen an den traditionellen Orten ausgetragen. Auf österreichischer Seite gibt es derzeit noch einige Probleme. ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer erklärte, man habe verschiedene Interessen zu beachten. So sollen die Frauen-Springen in Innsbruck und Bischofshofen in der gleichen Reihenfolge wie bei den Männern stattfinden.

Innsbruck habe noch immer kein Flutlicht, damit wird im Jänner 2026 gerechnet. Zudem müssten die bisherigen Frauen-Springen in Villach und Hinzenbach auch künftig einen Platz im internationalen Kalender haben. Scherer ist optimistisch, dass es die Tournee zeitnah geben wird. (APA, 7.11.2023)