Die EU-Kommission wird am Mittwoch empfehlen, alsbald mit Kiew Beitrittsgespräche zu beginnen. Das ist vor allem ein starkes politisches Signal – und zwar in Richtung Russland. Bericht aus Brüssel

Die EU-Kommission wird am heutigen Mittwoch zu Mittag ihren Jahresbericht zum Stand des Erweiterungprozesses mit sechs Staaten auf dem Westbalkan und zu den Anträgen der Ukraine und der Republik Moldau auf Mitgliedschaft in der Gemeinschaft bekanntgeben. Es ist zu erwarten, dass das Kollegium dabei eine klare Empfehlung für den Start der Verhandlungen mit der Ukraine abgeben wird. Und das, obwohl das Land im Kriegszustand mit Russland ist.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, flankiert von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel, beim EU-Gipfel im vergangenen Februar, ein Jahr nach Kriegsbeginn. Für die Ukraine soll der Marsch weiter Richtung EU führen. AP

Das Kollegium tritt am Vormittag zusammen, um über die letzten Details und Formulierungen in den Dokumenten zu feilschen. Mehrere Sprecher der Kommission gaben sich am Vortag offiziell recht zugeknöpft, ob und in welcher Form es ein solch positives Signal an Kiew geben wird.

Aber seit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am vergangenen Wochenende extra noch einmal in die Ukraine gereist ist, um dort Präsident Wolodymyr Selenskyj und dann auch in einer Rede im Parlament öffentlich zu bekunden, wie beeindruckt sie von den Reformfortschritten im Land trotz des dauernden Kriegs sei, war mehr als deutlich, wohin die Reise geht. Es war dies bereits der sechste Besuch von der Leyens in der Ukraine seit Kriegsausbruch. So oft hat sie als Kommissionspräsidentin kein anderes Drittland besucht.

Viele Etappenziele

Laut von der Leyen habe die Ukraine viele Etappenziele – Auflagen aus Brüssel – erreicht. Das Justizsystem sei im Sinne der geforderten Standards angepasst worden, beispielsweise die Bekämpfung der Geldwäsche. Fast alle, aber nicht alle, Bedingungen für den Start von EU-Beitrittsverhandlungen seien nach dem Antrag vor mehr als einem Jahr nun erfüllt. „Sie haben bereits deutlich über 90 Prozent des Weges hinter sich", sagte sie in ihrer Rede im ukrainischen Parlament.

Das heißt übersetzt: Es können nicht alle sieben Voraussetzungen als uneingeschränkt erfüllt bewertet werden. Aber man könne den Start der Verhandlungen im Rat beschließen, den ersten Verhandlungstermin aber erst für später festlegen.

Für die Deutsche ist die starke Unterstützung der Ukraine gegen Russland ein Anliegen von erster Priorität. Sie hatte bereits kurz nach Beginn der russischen Angriffe im Februar 2022 erklärt, dass die Europäische Union Kiew mit allen Mitteln unterstützen werde. Und von der Leyen prägte auch die Formel, dass die Ukraine schon jetzt als "Teil der Familie" gesehen werde.

Wann erfolgt der Start?

Die Empfehlung des Starts von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine bedeutet noch lange nicht, dass diese Gespräche sehr bald beginnen werden. Streng genommen sind die Berichte, die die Kommission zur Ukraine, zu Moldawien, zu Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Albanien abgibt, nichts anderes als Vorschläge an die Regierungen der Mitgliedstaaten.

Diese müssen den Beitrittsprozess erst einmal beschließen – und dafür braucht es Einstimmigkeit im Rat der Union, im Ministerrat. Mehrere Staaten haben schwere Bedenken, solche Verhandlungen mit einem im Krieg befindlichen Land, dessen Territorium und Grenzen infrage stehen, zu beginnen. Und es gibt auch noch Ungarn, das sich immer mehr auf die Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin stellt und dessen Premier Viktor Orbán in Sachen Ukrainehilfen regelmäßig die Vetokarte zückt.

Es muss sich also beim nächsten regulären EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Dezember erst einmal herausstellen, ob die Mitgliedstaaten der Kommission folgen können – und wollen. Dann erst folgt der nächste Schritt. Der ukrainische Präsident Selenskyi zeigte sich am Sonntag jedenfalls überzeugt, dass die Fahne seines Landes bald neben jenen der anderen EU-Länder wehen wird.

Drohende "Überdehnung"

Dass die Ukraine in absehbarer Zeit, noch vor 2030 etwa, EU-Mitglied wird, ist jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Ein Land mit 40 Millionen Einwohnern, das ohne monatliche Hilfen von EU und USA in der Größenordnung von rund drei Milliarden Euro wirtschaftlich nicht überlebensfähig wäre, würde die geltenden Förderstrukturen der Union sprengen. Im Brüsseler Bürokratensprech heißt es, die EU selbst sei gar nicht reif für eine baldige Aufnahme eines Mitglieds, weil allein schon dessen Agrarsektor die Möglichkeiten der gemeinsamen Agrarpolitik weit übersteigen würde. Davor müsste es also eine EU-interne Reform geben, um die Entscheidungsstrukturen und die Budgettöpfe anzupassen – nicht nur wegen der Ukraine, sondern auch wegen der EU-beitrittswilligen Länder auf dem Westbalkan. Ansonsten drohe eine "Überdehnung", eine Lähmung der Union.

Aber die Einladung zu Beitrittsverhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt zielt in den Augen von der Leyens ohnehin nicht darauf ab, rasch für neue Mitglieder zu sorgen. Vielmehr hat dieser Schritt eine hohe politische Bedeutung: Er ist ein Signal an Russland und die Welt, dass die Europäische Union um keinen Preis bereit ist, die Ukraine dem Aggressor in Moskau preiszugeben.

Kleiner Schritt am langen Weg

Finanziell hat die Kommission ohnehin weit vorausgeplant, um die Ukraine für die nächsten Jahre abzusichern. Bis 2027 will sie zusätzliche 50 Milliarden Euro im Budget haben, die von den Mitgliedsländern und durch Kreditaufnahme auf den Finanzmärkten aufgebracht werden sollen. Dagegen gibt es im Detail Einwände. Aber die EU-Finanzminister werden diese Woche erneut über eine entsprechende EU-Budgetrevision verhandeln. Beim EU-Gipfel im Dezember wird ein Abschluss durch die Regierungschefs angestrebt.

Insofern ist der Beschluss der Kommission nur ein weiterer kleiner Zwischenschritt auf dem langen Weg der Ukraine in die EU. Symbolisch jedoch ist es ein bedeutender Schritt. Das Signal an Moskau lautet: Die Ukraine, auch die Republik Moldau und der Westbalkan, gehören zu uns. Wir sind bereit, ihrem Wunsch nach Mitgliedschaft nachzukommen. (Thomas Mayer aus Brüssel, 8.11.2023)