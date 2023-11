Liebe Leserin, lieber Leser,

es kommt nur selten vor, dass eine neue EU-Regel fast unisono auf positives Feedback stößt. Bei jener Verordung, die Hersteller zur Nutzung von USB-C als Ladeschnittstelle zwingt, was das allerdings so. Doch ganz so einfach ist die Sache auch wieder nicht, streichen nun die Reparaturexperten von iFixit heraus.

Microsoft setzt derzeit zum Teil sehr offensiv auf Künstliche Intelligenz. Das hat aber auch so seine Schattenseiten, wie nun ein aktueller Bericht aufzeigt. Hat sich doch die Nachrichtenplattform MSN zu einer regelrechten Fake-News-Schleuder gewandelt. Apropos jenseitiges: Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, ist vieles Chefsache, und dazu gehört offenbar auch Rechtsextreme auf die Plattform zurückzuholen. Und wer gedacht hat, die Welt der NFTs kann nicht mehr abstruser werden, sollte unseren Artikel zu einer Borded-Ape-Party lesen.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Die guten und schlechten Seiten der USB-C-Pflicht in der EU

Fake News, Tote verhöhnen: Microsofts KI-News sind der Horror

Elon Musk holt bekannte Rechtsextreme auf Twitter zurück

"Bored Ape": Besucher von NFT-Party klagen über Augenverbrennungen

Prozess von "Fortnite"-Entwickler Epic gegen Google gestartet

Das Wissen von ChatGPT reicht künftig bis April 2023

Hackerangriff auf Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe

Online-Marktplatz Refurbed bekommt 54 Millionen Euro von Investoren

AT&S produziert in Malaysia künftig für US-Chiphersteller AMD