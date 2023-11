Kämpft einsam gegen den Untergang auf hoher See: Robert Redford in "All Is Lost – Überleben ist alles", Arte, 20.15 Uhr. ARTE / Richard Foreman

20.15 ABENTEUER

All Is Lost – Überleben ist alles (USA 2013,

J. C. Chandor) Robert Redford kämpft als ­einsamer Segler, dessen Boot von einem herrenlosen Container leckgeschlagen ­wurde, auf dem Indischen Ozean gegen den Untergang. J. C. Chandors (Margin Call) zweiter Spielfilm beeindruckt mit der fulminanten Solo-Performance des Hauptdarstellers. Bis 21.55, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Comeback der Bunker – wohin im Ernstfall? Österreich würde im Extremfall von einem streng geheimen Bunker in Salzburg aus regiert werden. Doch was passiert mit der Bevölkerung? Könnten wir ebenfalls in solchen Schutzräumen Zuflucht suchen? Bis 21.05, ORF 1

21.55 DOKUMENTATION

Geschäftsmodell Apotheke Die reine Aushändigung von verschreibungspflichtigen Medikamenten ist für Apotheken kein besonders lukratives Geschäft. Deshalb vertreiben viele auch rezeptfreie Therapeutika, Kosmetika und allerlei Gesundheitsprodukte. Wie die Doku zeigt, werden auch Nahrungsergänzungsmittel empfohlen, die aus medizinischer Sicht unwirksam sind – aber viel Geld bringen. Bis 22.45, ORF 1

22.25 DRAMA

Ein halbes Leben (A/D 2009, Nikolaus Leytner) Ein halbes Leben lang macht sich der Vater (Matthias Habich) einer vergewaltigten und erdrosselten Frau auf die Suche nach dem Täter. Der lebt als Wiener U-Bahn-Fahrer (Josef Hader) ein nach außen hin unscheinbares, aber von der Angst vor Entdeckung geprägtes Leben. Als eine DNA-Analyse durchgeführt werden soll, spitzt sich

die Situation zu. Vor allem wegen Hader ­sehenswert. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Alter Hass, neuer Wahn Antisemitismus – Geschichte eines tödlichen Vorurteils beleuchtet die Ursachen und Folgen eines Wahns, der neue Formen in der Hasskultur des Internets gefunden hat. Auf Wiedersehen Mama, auf Wiedersehen Papa thematisiert ab 23.25 die sogenannten Kindertransporte, durch die in der NS-Zeit jüdische Kinder vor Verfolgung und ­Deportation gerettet wurden. Bis 0.00, ORF 2