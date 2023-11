Sich im Liegestuhl zurücklehnen und sich um gar nichts kümmern müssen. Das versprechen All-inclusive-Aufenthalte. Welche Resorts sich besonders hervortun, darüber haben die Userinnen und User von Tripadvisor mit ihren Bewertungen abgestimmt. Auffällig oft vorne mit dabei sind Anlagen auf den Malediven und in der Türkei. Ebenso schneiden Häuser in Mexiko und Brasilien gut ab. Aber auch in Griechenland wird man fündig, wie die Top 10 beweisen.

1. Ozen Reserve Bolifushi, Bolifushi Island, Malediven

Nummer 1 in der Gunst der Tripadvisor-Community: das Ozen Reserve Bolifushi auf den Malediven Ozen Reserve Bolifushi

Den ersten Platz erringt das Ozen Reserve Bolifushi auf den Malediven. Der Ort ein Traum, und die Meldungen, die Urlauber auf den Portalen abgeben, sind hauptsächlich jubelnde Kritiken, nicht wenige zeigen sich gar überwältigt von der Herzlichkeit der Leute und dem Gesamtpaket, das ihnen auf der Insel geboten wird. "Perfekter Urlaub mit perfektem Service. Sehr freundliches Personal. Besonders unser Butler Saleem hat unseren Urlaub unvergesslich gemacht. Alles geplant von Restaurant bis Ausflug und Massage-Termine. Großzügige Villa direkt über dem indischen Ozean", schwärmt etwa ein User.

2. Ikos Dassia, Korfu, Griechenland

Von diesem familienfreundlichen Resort in Dassia, rund 20 Minuten von Korfu-Stadt entfernt, sind die Userinnen und User auf Tripadvisor ebenfalls ganz begeistert. "Wir waren zum ersten Mal auf Korfu und auch zum ersten Mal in einem Ikos-Resort. Aufgrund der höheren Preisklasse waren wir natürlich gespannt, was uns erwartet.

Unsere Erwartungen wurden aber in jeder Hinsicht übertroffen. Von der ersten Sekunde an fühlt man sich willkommen, und jeder Wunsch wird einen von den Lippen abgelesen", lautet ein Urteil. Andere Gäste schwärmen von den sieben Themen-Restaurants auf Hauben-Niveau mit gut sortierter Weinkarte. Sowohl für Familien mit Kindern als auch Adults only gibt es Pools, Restaurants und Strandbereiche.

3. Rixos Premium Belek, Belek, Türkei

Dieses luxuriöse Fünf-Sterne-Hotel, das 2005 eröffnet und zuletzt 2016 renoviert wurde, erstreckt sich über ein 405.000 Quadratmeter und verfügt über insgesamt 700 Zimmer, die sich auf ein Hauptgebäude mit fünf Etagen und 60 Suiten mit Pool verteilen. Das Hotel Rixos Premium Belek liegt in Strandnähe und hat einen eigenen Sandstrand mit einer Länge von 700 Metern. Neben einem hohen Maß an Gastfreundschaft lobt die Tripadvisor-Community die luxuriös ausgestatteten Zimmer, Suiten und Villen und das exquisite gastronomische Angebot. Auch die Vielzahl an Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten, eine riesige Poollandschaft mit Aquapark und ein exklusiver Spabereich kommen gut an.

4. Voyage Sorgun, Side, Türkei

Rang vier geht an das Voyage Sorgun. Das Fünf-Sterne-Resort in Side punktet mit À-la-carte-Restaurants, darunter eines, das 24 Stunden geöffnet hat. Obststände, Eis und Türkische-Pfannkuchen-Buffets am Pool und am Strand scheinen bei der Tripadvisor-Community gut anzukommen. Ebenso wie die Konzept-Disco an der Strandpromenade, Pool-Spiele und Partys. Neben einem Miniclub gibt es einen Indoor-Bereich und einen Aquapark, der auch Kindern Spaß bietet. "Wir sind in diesem Jahr zum elften Mal in Folge im Voyage Sorgun gewesen und haben bereits für 2024 erneut gebucht. Das Hotel mit seinen Angestellten lässt keine Wünsche offen", heißt es in einer der überschwänglichen Bewertungen.

5. Voyage Belek Golf & Spa, Belek, Türkei

Das Voyage Belek Golf & Spa in Belek verfolgt im Wesentlichen das gleiche Konzept wie das Schwesterresort auf Rang vier. Nur dass hier noch eine Golfanlage zur Verfügung steht. "Exklusiv, sauber und tolle Mitarbeiter. Sehr schöne Zimmer, tolle Restaurants, Bars und Sport- und Freizeitmöglichkeiten", lautet eine Bewertung.

6. Ikos Aria, Kos, Griechenland

Euphorisch auch der Grundtenor der Bewertungen für dieses Resort auf der griechischen Insel Kos: "Unser Aufenthalt im Ikos Aria war fantastisch! Uns hat einfach alles gefallen. Das Personal, die Zimmereinrichtung, das vielfältige Sportangebot, das Essen, die weitläufige sehr gepflegte Anlage und der Service. Es war perfekt!"

7. Emerald Maldives Resort & Spa, Fasmendhoo, Malediven

Und wieder die Malediven und wieder eine Lobeshymne: "Wir kennen viele Inseln auf den Malediven und haben es immer genossen, aber das Emerald Resort+Spa ist unser absolutes Highlight. Von der Ankunft in Male bis zum Abflug nur Genuss pur. Das gesamte Personal, ob Küche, Kellner, Sommeliers, Barmänner, Villa Host, Zimmer-Boy, Gärtner oder Reception, war unglaublich freundlich und zuvorkommend. Das Essen, egal in welchem Restaurant, ein Traum, ebenso die Getränkeauswahl. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen!"

8. Secrets Maroma Beach Riviera Cancún, Playa Maroma, Mexiko

Der ausgedehnte und feinsandige, weiße Strand von Maroma gilt als einer der schönsten an der Riviera Maya in Mexiko. Genau dort liegt das Secrets Maroma Beach Riviera Cancún, ein All-inclusive-Hotel nur für Erwachsene. "Das Secrets Maroma Beach ist eines der besten Hotels, das wir je besucht haben. Personal, Qualität, Sauberkeit, Essen könnte nicht besser sein. Trotz 'all inclusive' ist die Qualität beim Essen hervorragend und frisch (vor allem auch die Meeresfrüchte)", lässt uns ein Urlauberpärchen wissen.

9. Atelier Playa Mujeres, Playa Mujeres, Mexiko

Die Isla Mujeres, eine relativ kleine Insel an der mexikanischen Karibikküste, liegt etwa 13 Kilometer nördlich des Ferienorts Cancún. Die Hoteldichte ist hoch. Unter den Resorts dürfte das Atelier Playa Mujeres jedoch besonders hervorstechen, glaubt man der Tripadvisor-Community. "Das freundlichste Personal in Kombination mit einer sehr sauberen und stilvollen Unterkunft. Das Frühstück bietet einem alles, was man möchte, und durch die südliche Lage kann man mit einem ATV am Tag die ganzen schönen Strände im Süden besuchen und abends in die Stadt fahren. Das beste Hotel, in dem wir je waren", lautet eine der Bewertungen.

10. Hotel Xcaret Mexico, Playa del Carmen, Mexiko

Abgerundet werden die Top 10 von einem weiteren mexikanischen Hotel. Auf 12.156 Bewertungen kommt das Hotel Xcaret Mexico am Playa del Carmen, davon beurteilen 10.377 mit "ausgezeichnet". Eine Bewertung lautet: "Teil unseres Urlaubs war es, in Mexiko zu relaxen und die Kultur kennenzulernen. Mit Xcaret haben wir hier einen Volltreffer gelandet, da es ein sehr entspannter Ort zum Relaxen ist. Auch haben uns die Aktivitäten sehr gut gefallen. Vor allem die Schildkröten-Tour fand ich super. Die Anlage an sich ist auch sehr sauber und ordentlich, hier wird viel Wert auf den Aufenthalt gelegt, was ich von unserer Südamerika-Reise nicht überall behaupten kann." (red, 8.11.2023)

Die weiteren Plätze:

11. Grand Velas Los Cabos, San Jose Del Cabo, Mexiko

12. Ikos Olivia, Gerakini, Griechenland

13. Coco Plum Island Resort, Coco Plum Bay, Belize

14. Summerville All Inclusive Resort, Porto de Galinhas, Brasilien

15. Excellence Riviera Cancún, Puerto Morelos, Mexiko

16. Ikos Oceania, Nea Moudania, Griechenland

17. Sun Siyam Iru Veli, Dhaalu Atoll, Malediven

18. All Inclusive VilaVip Hotel Fazenda, Serra Negra, Brasilien

19. Royalton Cavo Santa Maria, Cayo Santa Maria, Kuba

20. Tamassa Resort, Mauritius

21. Salinas Maragogi All Inclusive Resort, Maragogi, Brasilien

22. The Palms, Zanzibar, Sansibar, Tansania

23. Outrigger Maldives Maafushivaru Resort, Maafushivaru Malediven

24. Lux Belle Mare, Mauritius

25. Pinetrees Lodge, Lord Howe Island, Australien