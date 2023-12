Videospiele und Wissenschaft passen zusammen. Woher diese Vertrautheit stammt, ist nicht ganz klar, doch selbst der legendäre Teilchenphysiker Sheldon Cooper in "Big Bang Theory", der Nerd unter den Nerds, ist besessen von Videospielen.

Lange Zeit galt das Genre der elektronischen Unterhaltung als unzugänglich und latent peinlich. Ein Schwenk auf dieses Thema konnte so manche nette Unterhaltung zum Erliegen bringen. Selbiges lässt sich auch gut mit der Erwähnung bestimmter Wissenschaftsthemen erreichen, und vielleicht liegt hier die gesuchte Parallele. Die Wahrnehmung von Videospielen ändert sich jedenfalls rasant, das Budget der neuen Ausgabe von "God of War" liegt im Bereich jenes für den Hollywoodstreifen "Oppenheimer", und auch die Jury des Bachmannpreises schmückt ihre Urteilsbegründungen neuerdings mit Verweisen auf Spiele wie "The Last of Us".

Die Verbindung zur Welt der Games mit jener der Wissenschaft ist jedenfalls stark. Das äußert sich in zahlreichen "Easter Eggs", kleinen oder größeren Zitaten, die von Wissenschaftsthemen handeln und in den Spielen versteckt sind. Hier folgt eine Liste von fünf besonders schönen Beispielen.

Eine Warnung vorweg: Dieser Text nimmt keine zentralen Pointen der genannten Spiele vorweg, enthält aber dennoch Spoiler. Wer also ein ungetrübtes Erlebnis will, sollte die betreffenden Absätze überspringen.

"Horizon Zero Dawn"

Horizon Zero Dawn spielt in einer überraschend bunten postapokalyptischen Welt, in der Maschinen die Rolle von Tieren einnehmen. Sony

"Horizon Zero Dawn" handelt von einer postapokalyptischen Welt, in der Maschinen durch Evolution ein Eigenleben entwickelten und in Aussehen und Verhalten zu Tieren wurden. Wissenschaftliche Plausibilität stand hier nicht an erster Stelle. Das Spiel erhielt dennoch viel Beifall, von einem bestimmten Spielertyp abgesehen, dem die Heldin Aloy zu wenig vollbusig und zu schmalgesichtig war.

Hier ist eine kurze Szene von Interesse, in der Aloy mit der Frage konfrontiert wird, ob die Erde flach oder rund sei. Die Kultur, aus der Aloy stammt, lebt unter steinzeitähnlichen Bedingungen, Wissen über eine hochtechnisierte Vergangenheit ist nur spärlich vorhanden.

Als Aloy von einem zwielichtigen Mann namens Sylens in einen verlassenen unterirdischen Komplex der verlorenen Hochkultur geführt wird und dort nach etwa sechseinhalb Stunden Spielzeit auf ein Hologramm der Erdkugel trifft, erklärt Sylens, dass die Erde entgegen ihrem bisherigen Glauben nicht flach sei, sondern die Form einer Kugel habe. Aloy antwortet prompt: "Warum sollte ich das glauben? Während Sonnenfinsternissen ist der Schatten, den die Erde auf den Mond wirft, doch gebogen."

Aloy hat natürlich völlig recht, der Schatten der Erde auf dem Mond erscheint immer kreisrund, egal, wo der Mond gerade steht. Diese erstaunliche Beobachtung beschreibt bereits Aristoteles. Etwa hundert Jahre später gelang es Eratosthenes sogar, ihren Radius verblüffend genau zu messen. Von den alten Griechen weiß Aloy natürlich nichts, für sie ist die Sache einfach vollkommen logisch.

"Death Stranding"

Oscarpreisträger Guillermo del Toro spielt eine wichtige Rolle in Death Stranding. Er stellte allerdings nur sein Aussehen zur Verfügung. Andere Schauspieler sind für die Bewegungen und das Sprechen der Dialoge zuständig. GameTrailers

Hideo Kojima, der Autorenfilmer unter den Spieleentwicklern, macht kein Hehl aus seiner Begeisterung für Physik. In seinem letzten Werk "Death Stranding", das die Geschichte des Paketboten Sam in einer postapokalyptischen Version der USA erzählt, finden sich unzählige Begriffe aus der Elementarteilchenphysik. In Letzterer spielt die "chirale" Symmetrie eine wichtige Rolle. Wer schon einmal einen Schraubenzieher mit linker und rechter Hand abwechselnd verwendet hat, weiß, was damit gemeint ist. Neben Schrauben und bestimmten biologischen Molekülen können auch Teilchen "linksdrehend" und "rechtsdrehend" sein. Der Name der Symmetrie stammt aus dem Griechischen, χείρ bedeutet Hand. Dementsprechend kommen bei Kojima überall Hände vor, auch an Stellen, wo sie eigentlich nichts verloren haben. Etwaige dadurch ausgelöste Zweifel erschlägt Kojima mit Bombast und dichter Atmosphäre.

Ist es Wahnsinn, so hat es doch Methode. Kojima borgt sich Ausdrücke ebenso ungeniert aus wie Bilder. Besonders eindrucksvoll: Neben den Hollywoodschauspielern Mads Mikkelsen und Léa Seydoux sind auch Oscar-Regisseur Guillermo Del Toro sowie der Arthouse-Star Nicolas Winding Refn Teil des Casts. Die beiden Regisseure ließen wohlgemerkt nur ihre Körper scannen. Gespielt und gesprochen werden die Figuren, die ihr Aussehen tragen, von anderen.

Konkret wird Kojimas Leidenschaft für Physik bei der Namensgebung seiner Figuren. Der Gegenspieler Sams heißt wie das letzte entdeckte Elementarteilchen, nämlich Higgs. Wer noch Zweifel hat, woher der Name stammt, findet einen weiteren Hinweis in einer Nebenmission. Jemand namens Peter Englert bestellt eine Pizza, die besonders unhandlich zu transportieren ist, weil sie aufrecht gelagert werden muss. Wer sich den undankbaren Auftrag antut, wird, nach mehreren quälenden Pizzalieferungen, schließlich mit der Enthüllung belohnt, dass es sich bei Englert um niemand Geringeren als den Erzbösewicht Higgs handelt. Wer sich mit Physik auskennt, konnte es ahnen: François Englert erhielt gemeinsam mit Peter Higgs den Physiknobelpreis für das Konzept eines neuen Teilchens, das letztlich den Namen Higgs erhielt.

Kojimas Mut, die Geschichte das einsamen Paketboten gegen den Widerstand seines früheren Arbeitgebers umzusetzen, hat sich gelohnt. Ein zweiter Teil ist in Arbeit, die Verfilmung des Stoffs auf Schiene. Und ein neues aufregendes Projekt namens "OD" soll gemeinsam mit einem weiteren Oscarpreisträger entstehen. Diesmal ist Jordan Peele mit im Boot. Mit Wissenschaftszitaten darf wieder gerechnet werden.

"Prey"

Die beschauliche Stimmung zu Beginn des Spiels Prey kippt schnell ins Unheimliche. Erheblichen Anteil daran hat ein psychologischer Test, der einem realen Vorbild nachempfunden ist. Bethesda Softworks

Der Prolog des Sci-Fi-Spiels "Prey" strotzt vor Sonderbarkeiten. Wir stecken in der Haut von einem Mann oder einer Frau namens Morgan, das Geschlecht lässt sich zu Beginn auswählen, und müssen nach dem Erwachen in einem Apartment mit großartiger Aussicht und einem Hubschrauberflug über die Stadt einige Tests über uns ergehen lassen.

In einem Glaskasten, beobachtet von einem Psychologen in weißem Mantel, werden wir gefragt, was wir tun würden, wenn wir einen Zug auf eine Gruppe von Menschen zurollen sähen. Sollen wir den Zug auf ein Gleis leiten, auf dem nur eine einzige Person steht, wenn wir die Möglichkeit dazu haben? Sobald wir eine Entscheidung getroffen haben, wartet ein neuer Test auf uns. Diesmal lautet die Frage, ob wir bereit wären, einen übergewichtigen Mann aufs Gleis zu stoßen, um den Zug zu stoppen.

Dieser bizarre Test ist nicht erfunden, sondern wurde im Jahr 2005 vom Evolutionsbiologen Marc D. Hauser an der Universität Harvard tatsächlich durchgeführt. Es ging in diesem "Moral Sense Test" darum, herauszufinden, wie die Moral von Menschen funktioniert. Unabhängig von Alter, kulturellem Hintergrund oder Religion entschieden die Probandinnen und Probanden sehr ähnlich. Sie waren sehr viel eher bereit, die erste Frage mit Ja zu beantworten als die zweite. Im Spiel offenbart sich der Grund für den Test erst sehr viel später, anfangs liefert er einen Schlag in die Magengrube des unvorbereiteten Publikums.

"Outer Wilds"

In dem putzigen Mini-Sonnensystem von Outer Wilds warten Planeten mit bizarren Eigenschaften auf abenteuerhungrige Gamer. Einer davon funktioniert nach Quantenregeln. Annapurna Interactive

Das Indie-Wunder aus dem Jahr 2019 räumte nicht nur zahlreiche Preise ab, unter anderem zum Spiel des Jahres, sondern enthält auch ein unerreicht kurioses Quantenphysikzitat. Das Spiel dreht sich um eine 22-minütige Zeitschleife, die mit einer Supernova und dem Untergang des Universums endet. Der nichtmenschliche Protagonist muss ein auf Miniaturformat geschrumpftes Sonnensystem bereisen und Hinweise auf die Gründe für die Katastrophe suchen, um sie abzuwenden.

Einer der Himmelskörper wird als "Quantenmond" eingeführt. Was das bedeutet, erschließt sich beim Versuch, ihn mit dem Raumschiff zu besuchen. Sein Ort scheint sich nicht so einfach feststellen zu lassen, jedes Mal, wenn man hinsieht, befindet er sich an einer anderen Stelle.

Es handelt sich um eine verblüffend konsequent umgesetzte Nachbildung des quantenphysikalischen Messprozesses. Reale Teilchen haben auf mikroskopischer Ebene keinen genau bestimmten Ort. Sie werden durch eine Wellenfunktion beschrieben, die der Schrödingergleichung gehorcht. Nur wenn man ihren Ort misst, "kollabiert" diese Wellenfunktion, und sie sind für meinen Moment lang an einem bestimmten Punkt zu Hause.

Der Quantenmond von "Outer Wilds" verhält sich ganz ähnlich. Solange man ihn sehen kann, bewegt er sich wie ein Objekt der klassischen Physik. Gerät er aus dem Blickfeld, ist sein Ort wieder unbestimmt. Das geht so weit, dass der Versuch, auf ihm zu landen, an der Wolkendecke scheitert. Sobald das Raumschiff in die Wolken eintaucht, wechselt der Mond seine Position.

Das Spiel enthält noch eine Reihe weiterer Objekte, die nach von Quantenphysik inspirierten Regeln funktionieren. Die darum konstruierten Rätsel gehören zu den schwierigsten dieses Ausnahmespiels. Die Übung lohnt sich: Das Werk mit der einfachen Grafik und den putzigen Charakteren hat eines der tiefgründigsten und melancholischsten Enden der Videospielgeschichte.

"The Last of Us Part II"

The Last of Us Part II, Screenshot. Entwickler: Naughty Dog Sony Interactive Entertainment

Neil Druckmann galt schon als Vorzeigeautor der Videospielzunft, bevor er sein Opus magnum "The Last of Us" gemeinsam mit Craig Mazin als preisgekrönte Serie umsetzte. Dass der israelischstämmige Entwickler sich für Wissenschaft interessiert, sticht aus seiner Arbeit nicht so deutlich heraus wie beispielsweise bei Kojima. Doch eine besonders schöne Episode im zweiten Teil der "Last of Us"-Spieleserie zerstreut etwaige Zweifel darüber.

Wir folgen darin Ellies Gegenspielerin Abby, die als junges Mädchen in einer US-amerikanischen Stadt Hufspuren auf dem Boden entdeckt. Sie folgt ihnen in eine Wohnsiedlung und muss einige Hindernisse überwinden, bevor sie nicht etwa ein Pferd, sondern ein Zebra findet, das sich in einem Zaun verfangen hat.

Neil Druckmann arrives at a For Your Consideration red carpet for 'The Last Of Us' on Friday, April 28, 2023, at the Directors Guild of America Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss/Invision/AP

Das Auftreten eines Tieres, das eigentlich in einen Zoo gehört, ist für Kenner von Teil eins keine Überraschung. Dort war es eine Herde von Giraffen, die nach der Zerstörung des Zoos der Stadt verwilderten und ein herrliches Sinnbild für die Schönheit einer vom Menschen ihrer Natürlichkeit beraubten Welt abgeben.

Doch wer einen Blick auf die Wissenschaftsgeschichte wirft, findet noch eine andere Erklärung für das überraschende Auftreten des gestreiften Huftiers. Eine auf den Philosophen William von Ockham zurückgehende Regel besagt, dass Wissenschaft mit möglichst wenigen Begriffen auskommen soll. Alles Unnötige soll entfernt werden. Dieses Gesetz ist als "Ockhamsches Messer" bekannt, wunderschön in Szene gesetzt in der Carl-Sagan-Verfilmung "Contact" mit Jodie Foster.

Die hier zitierte Form dieses Gesetzes stammt von dem Medizinnobelpreisträger Theodore Woodward. Er formulierte es so: Wenn du Huftritte hörst, denke an ein Pferd und nicht an ein Zebra. Druckmann will uns lehren, uns auf das Unwahrscheinliche einzulassen, und feiert hier seine Allmacht als Erzähler.

Keine Berührungsängste

Auch wenn diese Liste nur ein kleiner Querschnitt der Verbindungen von Gaming und Wissenschaft ist, ist sie ein Beleg für die ganz selbstverständliche Präsenz von Wissenschaft in Videospielen. Einst mögen Videospiele einen schlechten Ruf als stupide Zeitverschwendung gehabt haben, heute ist davon glücklicherweise keine Rede mehr. Kluge Zitate aus der Wissenschaft unterstreichen das. (Reinhard Kleindl, 25.12.2023)