Wiener SPÖ-Stadtrat gibt ÖVP Schuld an Integrationsdefiziten und Antisemitismus rund um den Krieg in Gaza

SPÖ-StadtratPeter Hacker kritisiert die ÖVP-Integrationspolitik. Robert Newald

Der Wiener SPÖ-Stadtrat Peter Hacker war während der Flüchtlingskrise 2015 Koordinator für das Flüchtlingswesen in der Bundeshauptstadt. Seither hat er stets auch ein Auge auf Migrations- und Integrationsfragen. Dass im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg Integrationsdefizite zutage treten und antisemitische Vorfälle und Übergriffe zunehmen, sei inakzeptabel, sagt Hacker. Das Erstaunen darüber kann er allerdings nicht nachvollziehen. Im Interview mit dem STANDARD erklärt er, warum aus seiner Sicht die ÖVP die Schuld daran trägt.

Erstaunt über Erstaunen

STANDARD: Die ÖVP Vorarlberg schlägt einen neuen Integrationskodex vor, der eingehalten werden müsse – unter anderem die Annahme des demokratischen Wertekanons in Österreich. Widrigenfalls müsse es strenge Sanktionen geben. Unterstützen Sie das?

Hacker: Was sich teilweise hier bei propalästinensischen Demonstrationen abspielt und auch abseits davon, ist komplett inakzeptabel. Natürlich muss es hier scharfe Reaktionen geben, natürlich zeigen sich hier Integrationsdefizite. Aber ich muss schon auch betonen: Das hat uns alles die ÖVP eingebrockt.

STANDARD: Wie meinen Sie das?

Hacker: Seit einem Vierteljahrhundert stellt die ÖVP die Innenminister in Österreich. Und ständig, und jetzt besonders, mäkeln sie an ihrer eigenen erfolglosen Integrations- und Asylpolitik herum. Diese Kritik, gerade von dieser Seite, erstaunt mich und ist absurd.

STANDARD: Was sagen Sie zu der Idee, einen Integrationskodex einzuführen?

Hacker: Bis zur ÖVP Vorarlberg hat sich offenbar noch nicht herumgesprochen, dass es seit 2017 ein Integrationsgesetz gab – mit der Verpflichtung, Deutsch zu lernen, Wertekurse zu machen und über beides eine Prüfung abzulegen. Das Gesetz hat Sebastian Kurz, der damals zuständig war, geschaffen, um unsere erfolgreiche Integrationsarbeit mit den Flüchtlingseinrichtungen und dem AMS zu verunmöglichen. Und das mit der Ansage, dass die ÖVP gar nicht wolle, dass sich alle integrieren – sondern die Integrationsbemühungen auf jene fokussieren wolle, die eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit haben. Wir in Wien haben damals darauf hingewiesen, dass das nicht funktionieren kann. Unsere Politik in Wien war eine komplett andere: Integration vom ersten Tag an, lernen, Prüfungen ablegen, arbeiten gehen – in diese Richtung haben wir gearbeitet und gute Erfolge damit verzeichnet.

STANDARD: Was würden Sie nun aktuell tun, wären Sie verantwortlich?

Hacker: Ich teile ja die Unzufriedenheit und die Mangelhaft-Diagnose der ÖVP im Integrationsbereich. Da müssen wir rasch handeln. Ich bin zum Beispiel sehr dafür, dass alle Asylantragsteller sofort Deutsch- und Wertekurse machen müssen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das in die Hände des Integrationsfonds gibt – und dass das AMS sofort zu Ausbildung und Arbeit vermittelt. Wir sollten nicht übersehen, dass ÖVP-Innenminister 25 Jahre lang Geflüchteten das Arbeiten verboten haben. Und jetzt echauffiert man sich darüber, dass diese Menschen das Arbeiten verlernt hätten. Das ist reine Chuzpe.

STANDARD: Wie sollte das System neu aufgesetzt werden?

Hacker: Man könnte etwa auch zulassen, dass Asylverfahren in Rot-Weiß-Rot-Card-Verfahren umgewandelt werden, wenn die Integrationsbemühungen stimmen und die Menschen gebraucht werden. Denken Sie an die vielen Inder, die hier vor einigen Monaten Asylanträge stellten. Die wollten eigentlich hier arbeiten – warum geht das nicht, dass man hier eine Durchlässigkeit der Systeme schafft? Noch so eine Skurrilität ist, dass Menschen, die erfolgreich Deutschprüfungen abgelegt haben, noch immer drei Monate warten müssen, bis die Bestätigung dafür beim AMS einlangt. In dieser Zeit dürfen sie gar nicht arbeiten.

STANDARD: Sie geben Sebastian Kurz die Schuld an den nunmehr spürbaren Integrationsdefiziten. Kurz ist schon lange nicht mehr in der Politik, die ÖVP regiert jetzt mit den Grünen. Sehen Sie da keine Fortschritte?

Hacker: Die damalige Diktion des Kurz wabert noch immer durch die ÖVP. Seine damalige Sektionschefin ist jetzt Integrationsministerin. Ich sehe da keinen grundsätzlichen Kurswechsel. Der wäre aber dringend notwendig. Antisemitismus ist aber nicht nur ein Problem von Zuwanderern.

Nicht ganz auf Doskozil-Linie

STANDARD: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil führt die Zunahme des Antisemitismus auf eine insgesamt falsche Migrationspolitik zurück. Sie auch?

Hacker: Ja, da stimme ich ihm zu. Er führt ja auch die falsche Integrationspolitik an, welche die ÖVP verschuldet hat.

STANDARD: Doskozil befürchtet, dass auf dem Parteitag der SPÖ am kommenden Samstag das "Kaiser-Doskozil-Papier" zu Migration quasi beerdigt wird. Er führt das darauf zurück, dass nicht mehr die Rede davon sei, Asylverfahren an den EU-Außengrenzen zu fordern. Ist das nicht mehr Linie der SPÖ?

Hacker: Grundsätzlich müssen Beschlüsse, die der SPÖ-Parteitag einmal angenommen hat, nicht mehr nochmals angenommen werden – die gelten einfach. Grundsätzlich bin ich aber auch dafür, dass wir hier im Detail weiterdiskutieren.

STANDARD: Was wollen Sie weiterdiskutieren?

Hacker: Wir haben in unserem Grundsatzdokument beschlossen, dass Asylverfahren starten sollten, bevor sich die Menschen auf die Reise machen. Ob das an der EU-Außengrenze sein muss, ist die Frage. ich kann mir unter "Asylzentren" nicht wirklich etwas vorstellen. Mein Vorschlag wäre: Legen wir diese Aufgabe in die Hände der österreichischen Botschaften in den Herkunftsländern und in den Staaten dazwischen. Hier könnte auch entschieden werden, ob es sich um einen echten Asylantrag handelt oder ob es um Zuwanderung geht. Und je nachdem ein entsprechendes Verfahren einleiten. Auf diese Weise könnte man auch das unsägliche Schlepperunwesen unterbinden. (Petra Stuiber, 8.11.2023)

Peter Hacker ist seit 2018 amtsführender Stadtrat der SPÖ in Wien unter Bürgermeister Michael Ludwig.