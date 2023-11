Saxophonist Joshua Redman in Aktion, ein Könner in alle Stilen. EPA/Albert Zawada

Mit James Carter war unlängst ein ehemals mit dem Etikett "Junger Löwe" bedachter Saxofonist im Porgy & Bess. Nun kommt Jo­shua Redman ins Konzerthaus (7. 11., 19.30), dem ebenfalls dieses Begriffspaar marketing­mäßig zugutekam. Wild waren die Jungen, was ihre innovative Kraft anbelangt, nicht wirklich. Auch nicht umstürzlerisch. Trompeter Wynton Marsalis dominierte die öffentliche Debatte mit seinem Traditionalismus und einem eher strengen Jazzbegriff.

In dieses Umfeld ordnete man auch Joshua Redman ein. Etwas zu Unrecht. Es konnten er und Löwen wie Carter ab den 1990ern diverseste Jazztraditionen exzellent fusionieren und – eingefärbt durch einen Personalstil – weitertragen und weniger dogmatisch wirken als Marsalis.

Redman verschwand folglich nicht, hatte Substanz, war keine Eintagsfliege. In den Großen Saal des Konzerthauses reist der Kalifornier (Jahrgang 1969) mit seiner neuen Einspielung Where Are We, die bei Blue Note erschienen ist. Redman nennt sein Projekt eine musikalische Reflexion über Amerika, die romantisches Sehnen und Sozialkritik vereint. Alles dabei. Wem es nicht gefällt? "Würde allen gefallen, was ich tue, hätte ich wahrscheinlich nichts mit Tiefe geschaffen", sagt Redman. Interessanter Standpunkt. (Ljubisa Tosic, 7.11.2023))