Kontroverse Raubkunst? Züricher Kunsthaus zeigt umstrittene Sammlung Bührle

Die private Kunstsammlung des NS-Waffenhändlers Emil Bührle ist eine der bedeutendsten in Europa – und eine der umstrittensten. Das Kunsthaus Zürich stellt die Gemälde in einer neuen Ausstellung in den historischen Kontext. Doch die Kontroverse um die unter fragwürdigen Umständen erworbenen Bilder ist damit nicht beendet