Das Landeskriminalamt Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, übernahm die Ermittlungen. APA/EVA MANHART

Pöls-Oberkurzheim – Eine Frau ist Dienstagnachmittag in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im obersteirischen Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) tot aufgefunden worden. Eine Polizeistreife war nach einem Notruf zur Adresse gefahren, weil es offenbar einen Streit zwischen einem Paar gegeben hatte. Als die Polizisten eintrafen, war die Frau bereits tot. Ein Mann wurde noch am Tatort festgenommen, hieß es in einer ersten Information der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der Verdächtige befand sich Dienstagabend in Leoben in Haft. Das Landeskriminalamt Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, übernahm die Ermittlungen. Die Hintergründe lagen vorerst noch im Dunkeln, ermittelt wird jedenfalls wegen Mordverdachts. (APA, 7.11.2023)