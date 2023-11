Marcel Sabitzer und die Dortmunder haben Grund zum Feiern. AFP/INA FASSBENDER

Dortmund/Hamburg - Borussia Dortmund hat am Dienstag in der Champions-League einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Der BVB setzte sich zu Hause gegen Newcastle United mit 2:0 (1:0) durch und übernahm in Gruppe F vorübergehend die Tabellenführung. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer leistete die Vorarbeit zum Führungstreffer. Der FC Barcelona ließ in Hamburg mit einem 0:1 gegen Schachtar Donezk die erste Chance auf den vorzeitigen Aufstieg aus.

Die Dortmunder waren vor ihren Heimfans von Beginn an das aktivere Team. Sabitzer zeigte wie im Hinspiel in England (1:0) eine starke Vorstellung. Das 1:0 leitete der 29-Jährige mit der Ferse ein. Niclas Füllkrug spielte ihm den Ball mit dem Kopf zurück, ehe ihn der Steirer im Zentrum noch einmal fand. Füllkrug verwertete sicher (26.). Für den deutschen Teamstürmer war es das erste Champions-League-Tor seiner Karriere, für Sabitzer der erste Scorerpunkt in der Königsklasse seit fast drei Jahren.

Nach Seitenwechsel legte Newcastle einen Gang zu, Zählbares gab es für den aktuellen Tabellensechsten der englischen Premier League aber nicht. Stattdessen sorgte Julian Brandt aus einem Konter nach einem langen Ball des Ex-Salzburgers Karim Adeyemi für die Entscheidung (79.). Dortmund rehabilitierte sich damit auch für die 0:4-Heimpleite am Samstag im Ligaschlager gegen Bayern München.

Schwächelnde Katalanen

Barcelona enttäuschte im Hamburger Volksparkstadion. Die Katalanen wirkten lange Zeit passiv und brachten ihren Stürmerstar Robert Lewandowski nie wirklich ins Spiel. Der frühere Weltfußballer wartet mittlerweile mehr als sechs Wochen vergeblich auf einen Torerfolg. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Danylo Sikan per Kopf (40.). Barca kassierte die zweite Niederlage in den jüngsten drei Pflichtspielen. Mit einem Sieg wäre der erste Achtelfinal-Einzug seit drei Jahren fix gewesen. Nun hat Schachtar mit nur noch drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter der Gruppe H wieder Lunte gerochen. (APA, 7.11.2023)

Ergebnisse Champions League:

Gruppe E - 4. Runde:

Atletico Madrid - Celtic Glasgow 21 Uhr

Rom Lazio Rom - Feyenoord Rotterdam 21 Uhr

Gruppe F - 4. Runde:

Borussia Dortmund - Newcastle United 2:0 (1:0) Tore: Füllkrug (26.), Brandt (79.). Dortmund: mit Sabitzer

AC Milan - Paris St. Germain 21 Uhr

Gruppe G - 4. Runde

Roter Stern Belgrad - RB Leipzig 21 Uhr

Manchester Manchester City - Young Boys Bern 21 Uhr

Gruppe H - 4. Runde:

Schachtar Donezk - FC Barcelona 1:0 (1:0) Tor: Sikan (40.)

FC Porto - Royal Antwerpen 21 Uhr