Wann die beiden Fußballlegenden zum letzten Mal betrunken waren und warum die Tage in Jesolo nicht so schön waren

"Das stärkste Trio der Welt": Grissemann spart freilich nicht mit Superlativen, "was für ein großes Glück", denn die "Giganten" Hans Krankl, Herbert Prohaska und Rainer Pariasek waren Dienstagabend zu Gast bei "Willkommen Österreich" in ORF 1. Nach Dave – er hat sich auf der Tullner Gesundheitsmesse für die Corona-Demos aufgeladen – und Maschek bei René Benkos Törggelen-Event mit Benko, Gusenbauer, DJ Ötzi – nahmen Krankl und Prohaska bei einem Glas Weißwein Platz bei Stermann und Grissemann.

Herbert Prohaska und Hans Krankl in "Willkommen Österreich". Screenshot: ORF-TVthek

"Ich war noch nie in meinem Leben besoffen", sagt da der Krankl, auch andere Drogen hatten bei ihm keine Chance ("nur Nougatschokolade"). Aber warum sind Krankl und Prohaska eigentlich eingeladen? Um ihr neues Buch "Über das Leben" zu bewerben, aufgezeichnet hat es ORF-Reporter Rainer Pariasek. Entstanden ist es in Jesolo. Warum dort? Krankl hat hier eine Wohnung. Zwei Tage lang sprachen sie über Gott und die Welt. "Schöne Tage habe wir da nicht verbracht", sagt Prohaska ganz trocken, "wir sind nur am Strand gesessen, haben den Leuten zugeschaut, wie sie schön baden waren. Und wir haben halt über das Leben sinniert", beschreibt er die Entstehungsgeschichte. Und schiebt gleich eine Wuchtel mit Seitenblick in Richtung Krankl nach: "Gestern war ich das letzte Mal betrunken", seine Enkelin wurde 18.

"Willkommen Österreich" kommt diesmal nicht ohne Schilder aus. Vom "Er/Ich"-Spiel geht's über die Mechaniker-Gesellenprüfung über einen aufgelegten Stermann-Witz ("Austria? – Hilf mir schnell auf die Sprünge") bis zur Frage aller Fragen: "Wer von euch Giganten ist der echte Jahrhundertfußballer?" Hier geben sich beide höflich und bescheiden und schreiben diese Rolle dem jeweils anderen zu. Lieb! Später folgt noch ein ORF/Sky-Schmäh (Stermann zu Prohaska: "Verdienst Du beim ORF nichts? Dann geh zu Sky." Krankl: "Da hast Du vollkommen recht"). Wir lernen, dass Prohaska Porzellan sammelt und beide keine Tätowierungen haben.

Rainer Pariasek (rechts) sprach mit Krankl und Prohaska in Jesolo "Über das Leben". Screenshot: ORF-TVThek

Die Idee zum Buch kam nicht von ihm, sondern vom Verlag, sagt Rainer Pariasek. Schwierig sei es nur anfangs gewesen, bei Gage, Termin, Ort. Herbert und er wollten das in Wien machen, Krankl hat sich dann durchgesetzt. Ob er das Buch als Belästigung empfunden hat, will Grissemann von Krankl wissen. "Sehr", antwortet der. Pariasek darauf: "Spinnst du?" Er habe das Buch aus Freundschaft zum Herbert gemacht, so Krankl. Da wird in alten Wunden gebohrt und etwa ein altes Interview von Pariasek und Krankl aufgewärmt, Stichwort: irreregulär. Krankl: "Da hat er großes Glück gehabt, dass ich ein feiner Mensch bin und ihn nicht in der Sendung schlage." (Astrid Ebenführer, 8.11.2023)