Ein Arbeiter der voestalpine vor einem Hochofen. APA/HANS KLAUS TECHT

Linz – Der Streik der Metaller in der Voest hat Mittwochfrüh massive Staus in und um Linz verursacht. Die Zufahrten zur voestalpine waren blockiert, daher reichte um 7.30 Uhr der Stau auf der Mühlkreisautobahn (A7) bis zur Westautobahn von Freistadt kommend bis Treffling zurück, mit einer Stunde Zeitverlust. In die andere Richtung auf der Westautobahn (A1) ging der Rückstau bis zur Ausfahrt Franzosenhausweg.

Auch die Umfahrung Ebelsberg und die Donau Straße (B3) bis Luftenberg waren von den Staus betroffen, wie der ÖAMTC am Mittwoch berichtete. Zu stauen begonnen hatte es um 6 Uhr, die Tendenz war um 7.30 Uhr noch steigend. "Mit dem Auto kommt man in Linz derzeit nur sehr langsam voran", hieß es vom Verkehrsclub. Im Linzer Stadtverkehr konnte die Linie 18 nicht fahren. (APA, 8.11.2023)