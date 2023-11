Die Band Bilderbuch und Sänger Maurice Ernst brauche die Förderung wohl nicht mehr, nachrückende Bands jedoch sicher. IMAGO/Daniel Lakomski

Förderungen für Auslandstourneen und Zuschüsse für Vermarktung, dazu ein Fokus auf faire Gagen, Frauenförderung und Ökologisierung: Mit einer Finanzspritze von 1,5 Mio. Euro will das Kulturministerium in den kommenden drei Jahren den heimischen Musikstandort stärken. Abgewickelt werden die neuen Förderprogramme vom Österreichischen Musikfonds, dessen Vertreter die Neuerungen am Dienstag gemeinsam mit Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) vorstellten.

Bereits in den vergangenen Monaten habe man etwa mit dem Filmanreizmodell, dem heimischen Gastlandauftritt bei der Leipziger Buchmesse oder dem Ausbau der die bildende Kunst fördernden Organisation Phileas starke Zeichen gesetzt, um der heimischen Kulturbranche nach Corona in einer sich rasch verändernden Zeit unter die Arme zu greifen, so Mayer. Mit der Förderung der Musikszene im popkulturellen Bereich wolle man nun einen weiteren Baustein hinzufügen, denn: "Der Raum, den österreichische Musik einnimmt, könnte noch größer sein, sie könnte noch lauter werden", sagte die Staatssekretärin.

Auftritte fördern

Konkret schüttet der Musikfonds, der zuletzt über ein Jahresbudget von 1,57 Mio. Euro verfügte, ab 2024 jährlich 220.000 Euro für Tournee-Support außerhalb Österreichs aus, in dessen Rahmen Acts mit bis zu 20.000 Euro gefördert werden können. Im Rahmen eines "Impulsprogramms" können auch Auftritte etwa bei Festivals gefördert werden.

280.000 Euro pro Jahr fließen in das neue Format "OMF+", das der "besseren, professionelleren Verbreitung österreichischer Musik an ein breites Publikum" dienen soll, womit Initiativen zur Vermarktung - auch auf digitalen Marktplätzen - mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden, wobei die Förderung max. 50 Prozent des Projektvolumens abdeckt.

Musikwirtschaft verändert

Die heimische Szene habe sich in den vergangenen Jahren "merkbar positiv entwickelt", freute sich Musikfonds-Obmann Georg Tomandl. "Parallel dazu hat sich aber auch die globale Musikwirtschaft radikal verändert", weshalb das heutige Umfeld "neue Wege" und zeitgemäße Vermarktungsaktivitäten erfordere. "Das Regal mit CDs von heimischen Musikern beim Libro gibt es nicht mehr", so Tomandl.

Gerade die international konkurrenzfähige Qualität der Produktionen, starke lokale Strukturen sowie innovative Vermarktungskonzepte seien für den künftigen Erfolg eine Grundvoraussetzung, unterstrich auch Musikfonds-Geschäftsführer Harry Fuchs. Daher werde man bereits im Dezember einen ersten Call für die neue Förderung ausschreiben. Laufen soll das neue Projekt für drei Jahre. (APA,8.11.2023)