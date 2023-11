Patrick Dempsey ist heuer laut dem Magazin "People" der "sexyeste Mann der Welt". REUTERS

"Grey's Anatomy"-Schauspieler Patrick Dempsey wurde am Dienstag vom "People"-Magazin zum "sexiest man alive" des Jahres 2023 ernannt. Er übernahm den Titel vom letztjährigen Preisträger, dem Marvel-Star Chris Evans. Der 57-jährige Dempsey sagte, er habe die Nachricht erst für einen Witz gehalten, freue sich aber, dass die Auszeichnung zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben passiere. Sie gebe ihm die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für etwas Positives zu nutzen.

Dempsey spielte in fast 250 Episoden von ABCs "Grey's Anatomy" die Rolle des Neurochirurgen Derek "McDreamy" Shepherd, 2007 verkörperte er im Musikfilm "Enchanted" die Rolle eines modernen Märchenprinzen. Dempsey ist verheiratet mit der Visagistin Jillian Fink. Auf die Reaktionen seiner Kinder Talula (21) und der 16-jährigen Zwillinge Sullivan und Darby ist er gespannt, vermutet aber: "Sie werden sich über mich lustig machen." Im Dezember wird Dempsey im Film "Ferrari" unter der Regie von Michael Mann zu sehen sein, er verkörpert darin den italienischen Formel-1-Fahrer Piero Taruffi neben Schauspielkollegen wie Adam Driver und Penelope Cruz.

"People" vergibt den Titel jährlich seit 1985, als Erster wurde der Schauspieler Mel Gibson gekürt. Im Jahr 2021 hatte Paul Rudd ("Ant-Man") seine männlichen Konkurrenten ausgestochen. Er war somit Nachfolger des Schauspielers Michael B. Jordan, bekannt aus "Black Panther". Davor waren es unter anderem der Musiker John Legend ("All of Me"), Schauspieler Idris Elba, Country-Musiker Blake Shelton, die britische Fußballlegende David Beckham und der Australier Chris Hemsworth. Vier Männer haben den Titel im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung. (Reuters, red, 8.11.2023)