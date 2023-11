Für Verstöße gegen das Verbotsgesetz sowie gegen das Symbole- und Abzeichengesetz gibt es in Zukunft höhere Strafen. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit

Wien – Schon im Sommer kündigte die Bundesregierung eine Verschärfung des Verbotsgesetzes an, nun präsentierte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) den konkreten Entwurf. Außerdem einigte sich die Regierung auf eine Verschärfung der Strafen nach dem Symbole- und Abzeichengesetz. Angesichts des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel und der Zunahme der antisemitischen Vorfälle in Europa sei es laut Zadić besonders wichtig, eine Reform des Gesetzes auf den Weg zu bringen.

Kern der Gesetzesnovelle ist die Bestrafung jeglicher Verharmlosung von nationalsozialistischen Gräueltaten. Bisher war im Gesetzestext von "gröblicher Verharmlosung" die Rede. Das Wort "gröblich" wird im neuen Gesetzestext gestrichen. "Jegliches Verharmlosen oder Relativieren des nationalsozialistischen Völkermordes oder anderer nationalsozialistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit – sei es auch nur von Teilen des Holocaust – ist zu bestrafen", erklärt Zadić.

Außerdem wird mit der Gesetzesnovelle die inländische Gerichtsbarkeit ausgeweitet. Bestimmte Delikte des Verbotsgesetzes seien derzeit mangels inländischer Gerichtsbarkeit nicht strafbar, und zwar obwohl sie von einem Österreicher, aber vom Ausland aus, zum Beispiel im Internet, begangen werden, betont Zadić. Dies sei besonders wichtig, da viele Straftaten im Internet stattfinden würden.

Video: Die Regierung hat sich auf die Reform des Verbotsgesetzes verständigt. APA

Jobverlust im Strafdienst bei Verstößen

Für Personen, die im Staatsdienst tätig sind, führt eine Verurteilung nach dem Verbotsgesetz in Zukunft zum Amtsverlust. Wer nach dem Verbotsgesetz rechtskräftig verurteilt wurde, habe laut Zadić im Staatsdienst nichts zu suchen. Die Verschärfung des Verbotsgesetzes erleichtert zudem den Behörden auch das Einziehen von NS-Devotionalien – bisher war dies nur im Zuge eines Strafverfahrens möglich.

Drastisch erhöht werden auch die Strafen nach dem Symbole- und Abzeichengesetz. Dieses regelt unter anderem das Verbot von Symbolen terroristischer Organisationen, etwa der Hamas oder der al-Kaida. Bisher wurde das Zeigen solcher Symbole mit einer Verwaltungsstrafe in der Höhe von 4.000 Euro bestraft, die Strafen werden auf 10.000 Euro erhöht – in Wiederholungsfällen werden 20.000 Euro fällig. "Neben dem konsequenten Einschreiten der Polizei sind auch strenge Strafen von entscheidender Bedeutung", sagt Karner.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) präsentierten am Rande des Ministerrats die Maßnahmen. IMAGO/SEPA.Media

Benötigte Zweidrittelmehrheit

Für das Gesetz benötigt die türkis-grüne Bundesregierung jedenfalls eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, SPÖ oder FPÖ müssten dem Gesetzesvorschlag der Regierung also zustimmen. Laut Bundesregierung habe man den Gesetzesentwurf der Opposition bereits übermittelt.

Im Sommer, als die Gesetzesnovelle vorgestellt wurde, ließ die SPÖ ihre Zustimmung noch offen. Grundsätzlich blockierten die Roten damals alle Gesetze, die zwei Drittel der Abgeordneten im Nationalrat erforderten, um gegen die aus SPÖ-Sicht fehlenden Maßnahmen gegen die Teuerung zu protestierten. Auf Anfrage des STANDARD betont die SPÖ, dass nun Gespräche mit der Regierung gesucht werden. "Wir wollen, dass es zu differenzierteren Strafrahmen und damit einer wirksameren Strafverfolgung kommt. Jetzt müssen wir schauen, ob unsere Kritikpunkte aus der Begutachtung auch berücksichtigt wurden", sagt Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur. Man sei grundsätzlich für eine Verschärfung des Verbotsgesetzes, wolle aber einzelne Punkte, etwa die Diversion für Erwachsene, noch verhandeln. "Die Möglichkeit der Diversion darf bei Erwachsenen nicht dazu führen, dass Delikte nach dem Verbotsgesetz verharmlost werden", erklärt Schatz.

Aberkennung von Ehrenzeichen künftig möglich

Das Symbolegesetz ist im Gegensatz zum Verbotsgesetz noch recht jung. Im Jahr 2015 trat es in Kraft. Vier Jahre später wurde es unter dem damaligen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl verschärft und um die Symbole verschiedener terroristischer Gruppierungen, unter anderem der türkisch-nationalistischen Grauen Wölfe und der Muslimbruderschaft, ergänzt.

Auf den Weg bringen will die Bundesregierung auch eine Novelle des Ehrenzeichengesetzes: Künftig soll die Aberkennung einer Auszeichnung nach dem Tod des Geehrten etwa bei Personen mit NS-Vergangenheit möglich sein. In Kraft treten soll das neue Bundesehrenzeichengesetz am 1. Jänner 2024, das Gesetz passierte im Oktober den Verfassungsausschuss. (Max Stepan, 8.11.2023)