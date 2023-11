Fans der "Grand Theft Auto"-Reihe, besser bekannt unter ihrem Kürzel "GTA", dürfen mit einer vorweihnachtlichen Frohbotschaft rechnen. Entwickler Rockstar Games soll nämlich schon in Kürze "GTA 6" offiziell ankündigen, schreibt die Agentur Bloomberg.

Der Verlautbarungstermin wäre auch nicht ganz unlogisch, immerhin hat das aktuelle "GTA 5" vor zehn Jahren sein Debüt gegeben. Es ist am 17. September 2013 für Playstation 3 und Xbox 360 erschienen und wurde in der Folge auch für die Playstation 4 und Xbox One, Windows und schließlich 2022 auch für PS 5 und Xbox Series S/X umgesetzt.

Laut den von Bloomberg zitierten Insidern könnte die Ankündigung noch diese Woche erfolgen. Diesen Mittwoch wird Rockstar Games seine Quartalszahlen verlautbaren. Erste offizielle Bewegtbilder des Spiels sollen in Form eines Trailers im Dezember releast werden, wenn das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen feiert. Demnach ist davon auszugehen, dass das Game 2024 erscheinen wird.

Ein Screenshot aus "GTA 5". Rockstar Games

"Bonny & Clyde" in Vice City

Dass das Studio an "GTA 6" arbeitet ist kein Geheimnis. Im vergangenen Jahr gelangte erstes Bildmaterial aus einer frühen Entwicklungsversion an die Öffentlichkeit. Der Leak war das Resultat eines Cyberangriffs, für den zwei Teenager in London heuer schuldig gesprochen wurden. Rockstar erklärte damals, dass man das Game offiziell vorstellen werde, wenn es dafür "bereit" sei. Das Studio soll außerdem planen, nach dem Release regelmäßig neue Inhalte zu ergänzen, wobei auch neue Schauplätze hinzukommen könnten. Der Arbeitstitel für "GTA 6" lautet "Project Americas".

Bekannt ist weiters, dass die Handlung die Spieler in eine Nachbildung von Miami führen wird, die als "Vice City" schon in der Vergangenheit einmal Schauplatz eines "GTA"-Teils war. Die Protagonisten sollen ein Gangsterpaar sein, eine Art moderne "Bonny & Clyde".

Laut eigenen Zahlen wurde "GTA 5" weltweit bisher 185 Millionen Mal verkauft (Stand: August 2023), während die gesamte Reihe von über 15 Titeln auf einen Absatz von über 400 Millionen Kopien kommt. (gpi, 8.11.2023)