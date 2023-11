Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert. imago images/Michael Kristen

Pöls-Oberkurzheim – Nach dem Fund einer toten Frau in Pöls-Oberkurzheim am Dienstag im obersteirischen Bezirk Murtal hat der Ehemann die Tötung gestanden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch der APA. Der Mann soll Eifersucht als Tatmotiv genannt haben, Streit habe es schon einige Tage gegeben. Der Leichnam der Frau wird nun obduziert, der Mann auf seinen psychischen Zustand hin untersucht. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt und wird forensisch analysiert.

Das Ehepaar dürfte am Nachmittag in Streit geraten sein, als gerade ein Familienangehöriger bei ihnen zu Besuch war. Eine Zeugin wählte dann gegen 17.20 Uhr den Notruf, eine Streife fuhr zum Tatort, einem Mehrparteienhaus. Die 57-Jährige wurde schließlich tot vor dem Wohnhaus gefunden, nachdem sich der Streit offenbar von der Wohnung ins Freie verlagert hatte. An ihrem Körper wurden offensichtliche Gewaltspuren entdeckt. Der Ehemann (61) ließ sich am Tatort widerstandslos von den Polizisten festnehmen. Das Landeskriminalamt Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leoben die Ermittlungen übernommen. (APA, 8.11.2023)